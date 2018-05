ren, kab, Novinky, Právo

„Smlouva, tak jak se jeví, výhodná není. Uvidíme, jak nám to kolegové vysvětlí a co je vedlo k tomu, aby takovou smlouvu přijali,” řekl před jednáním předsednictva ke koaliční smlouvě poslanec a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec.

Další členové strany by rádi znali jména ministrů budoucí vlády, o nichž by rádi také hlasovali v referendu. „Není to žádná sláva, připadá mi, že by strana měla znát jména kandidujících ministrů a měla by mít čas seznámit se s tím, do čeho se jde,” řekl poslanec a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. To chce i místopředseda strany a pardubický hejtman Martin Netolický.

Podle něj se nemůže otázka zužovat pouze na jména ministrů, které by do vlády nominovala ČSSD. Upozornil, že premiér v demisi Andrej Babiš avizoval i změny mezi ministry ANO. Veřejnost proto má podle něj právo vědět, se kterými ministry není Babiš spokojený.

Také podle místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny by bylo vhodné, aby jména ministrů členové ČSSD před hlasováním znali. Krajské organizace se podle něj často ptají, kdo konkrétně bude politiku realizovat.

Z krajů je ozývají rozporuplné hlasy a zdá se, že členská základna je stále rozdělená. Výsledky referenda by měly být známy 8. června. [celá zpráva]

Lídr ČSSD Jan Hamáček už ale dříve řekl, že jména ministrů by součástí hlasování být neměla.

Zaorálek: Nechápu Babiše



„Andrej Babiš by neměl posílat vzkazy soc. dem. přes média těsně předtím, než se rozhodne. Hlavně by měl mít ve Sněmovně 120 hlasů. Já nevím, jestli je má, pokud je má, tak předčasné volby být mohou. Nechápu, proč Andrej Babiš vyhrožuje,” vzkázal premiérovi Zaorálek.

Reagoval tak na Babišova slova o tom, že pokud si soc. dem. v referendu vládní spolupráci neodhlasuje, je tu varianta předčasných voleb, které by mohly být v květnu příštího roku. [celá zpráva]

„Nemám pocit, že ten partner je důvěryhodný. Podle toho, jak se Andrej Babiš chová, tak je to ten starý Andrej Babiš, který nezná slovo kompromis a neví, co je to koaliční partnerství,” doplnil dále Zaorálek, který se dlouhodobě staví proti opětovné vládní spolupráci. Andrej Babiš je podle něj stále arogantnější.