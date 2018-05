ren, Novinky, ČTK

„Udělali jsme strašně moc kompromisů. Uvidíme, jak se k tomu postaví členové ČSSD. Myslím, že je to všechno o lidech a o tom, jak to bude fungovat v praxi,“ řekl na tiskové konferenci po jednání Andrej Babiš. Personální složení budoucí vlády komentovat nechtěl.

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek také potvrdil, že výbor i poslanci strany jednomyslně schválili programové prohlášení i koaliční smlouvu.

Sociální demokracie má jednání grémia i předsednictva strany v pátek odpoledne. Strana by také měla vyhlásit vnitrostranické referendum, v němž bude o koaliční spolupráci rozhodovat více než sedmnáct tisíc členů.

„Já jsem rád, že jsme to nějak dojednali. Samozřejmě koaliční smlouva je určitě důležitá, ale ještě důležitější je, aby to fungovalo, aby to fungovalo lépe než za té minulé koaliční vlády,” doplnil Babiš s odkazem na minulou vládu, v níž byl ministrem financí a hnutí ANO v ní sedělo společně s ČSSD a lidovci.

Spor o odsouzeného člena vlády



Především s ohledem na vnitrostranické referendum ČSSD bude však koaliční smlouva důležitým dokumentem. ČSSD do ní chtěla zakotvit několik pojistek, které jsou pro členy v krajích důležité a ovlivní to, zda vládu, která se bude opírat o hlasy KSČM, podpoří.

Především jde o podmínku, že členem vlády by neměl být nepravomocně odsouzený člověk. ČSSD chtěla i změny ve vedení Sněmovny, aby nedošlo k jejímu přehlasování ze strany ANO, SPD a KSČM. Ani jedna z nich však v koaliční smlouvě takto není.

V koaliční smlouvě pouze stojí: „V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoli člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti."

Spory by se tedy mohly vést nejen o tom, co je to „přiměřený čas“, ale i o tom, co by mělo následovat poté, co smlouva přestane platit. Pokud by Babiš nepodal v případě svého odsouzení demisi, jeho odchod by si mohla ČSSD vynutit rezignací vlastních ministrů, což je podmínka, která ve smlouvě naopak zapracována je.

Vedení ČSSD i přesto smlouvu považuje za úspěch.

Babiš: Komunisti nemají na vládu žádný vliv



Babiš po jednání dále uvedl, že KSČM se na vládě nijak aktivně podílet nebude, ale plánují se pravidelně scházet jednou měsíčně. „Komunisti nemají na vládu žádný vliv. Umožní pouze vznik naší vlády, na základě programových cílů, které jsou i podobné ČSSD,” řekl Babiš.

Za toleranci vlády by jim však měla připadnout místa ve státních a polostátních firmách.