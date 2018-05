Jan Rovenský, Právo

Vyjednavači ANO a ČSSD říkají, že program vlády je skoro hotový, na čem se tedy se soc. dem. ještě musíte shodnout?

Není to ještě úplně dodělané, ale chybí většinou slovíčka, nějaká přídavná jména. Nejsou to ale zásadní věci. Musíme se pobavit o zdravotnictví a karenční době, respektive o jejích lhůtách. Zaměstnavatelům a podnikatelům se proplácení prvních tří dní nemoci extrémně nelíbí, tak jen musíme najít formulaci, která bude vyhovovat oběma stranám.

Kývlo ANO na všechny pojistky, které chtěla soc. dem., tedy že by padla vláda, kdyby všech pět ministrů ČSSD podalo demisi?

Pojistky, které soc. dem. chtěla, tam má. Víceméně jsme vyšli vstříc podmínkám, které se týkají vlády a mého pseudoproblému (trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo), ale odmítli jsme rekonstrukci Sněmovny (odvolání tří politiků SPD z funkcí), protože to s vládou nic společného nemá, a navíc to ani KSČM nechce. Sněmovnu jsme loni těžko skládali, sami jsme pustili posty dvou místopředsedů komory a akceptovali pana Hamáčka na základě našich zkušeností s ním, že s ním byla korektní spolupráce. Tehdy o vyjednávání vlády vůbec nebyla řeč.

Můžete být konkrétnější?

Konkrétní nebudu, nechci to panu Hamáčkovi komplikovat. Nebudu vám prozrazovat formulace. Jasně jsme se s panem Hamáčkem dohodli, že to bude komunikovat on, že to řekne předsednictvu soc. dem. a členské základně, u nás se k tomu vyjádří poslanecký klub. To je vše, co k tomu mohu říci.

A pokud jde o ministerstva, bude se něco měnit?

Portfolio obsazení vlády je víceméně domluvené, ale nemůžeme možná vyloučit debatu o výměně jednoho resortu za druhý. Uvidíme, víc k tomu neřeknu, musíme se o tom pobavit se soc. dem.