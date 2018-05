Karolina Brodníčková, Právo

Po půl roce to vypadá, že Česko bude mít menšinovou vládu s důvěrou ANO a ČSSD za podpory komunistů. Jak se vám to líbí?

Nevnímám to dvakrát pozitivně. Dali jsme na stůl možnosti, za kterých jsme ochotni o vládě jednat nebo ji podpořit. Vládu by mimo jiné nesměla podporovat SPD jako strana, která je populistická s extremistickou rétorikou, a KSČM. A vzniká vláda, která podporu KSČM bude využívat.

Není to poslední možnost, kterou se pan Babiš a hnutí ANO museli vydat. Dalo se hovořit o demokratičtějším způsobu vlády. Nedávno se premiér Babiš ve svých novinách vyjádřil, že pokud by ho prezident požádal, tak by zvážil, že nemusí být premiérem. A to by odšpuntovalo jednání ze strany KDU–ČSL, STAN a za určitých podmínek i ODS.

Proč se Piráti svou povolební strategií, kterou půl roku od voleb nezměnili, dobrovolně postavili mimo hru?

Není to tak, že jsme mimo hru. My nejsme hysterky, podmínky naší strategie se daly splnit. S výsledkem téměř 30 procent voličů ve volbách je ANO dominantní politickou stranou, ale pokud se tváří jako demokratická strana, tak by mělo hledat demokratické partnery a slevit na svých požadavcích vítěze. Pokud pan Babiš nemohl s nikým sestavit vládu, mohl říct, že nebude premiérem, a mohlo to jít tou cestou.

Není správné, když před volbami říkáte něco a po volbách něco jiného. ČSSD několikrát razantně vystoupila: „S Babišem ne.“ „Pouze za těchto podmínek.“ …

Není nic smutnějšího a směšnějšího, než když politik vystupuje s ultimátními vzkazy, ze kterých následně, protože mu to nefunguje, couvá. Já si myslím, že když politik něco slíbí, tak by to měl dodržet.

Politika je ale také o kompromisech.

My máme průběžnou anketu v Pirátské straně, která je na téma strategie, kde je konstantně 95 procent hlasů pro to, aby dál platila. Kdyby se vůle členské základny změnila, tak se to v anketě ukáže.

Co by bylo podle vás lepší řešení? Předčasné volby?

I když se neustále Andrej Babiš opírá o to, že voliči ho chtějí premiérem, tak většina voličů, která nevolila ANO, logicky nechtěla Andreje Babiše za premiéra. Mít ho premiérem v jeho střetu zájmů, vydaného Sněmovnou a stíhaného?

On na té pozici lpí, tím situaci zazdil pro většinu demokratických stran. On by měl udělat ten krok a odstoupit. Jen proto, že to není ochoten udělat, tak správnou reakcí není říct, že my tedy z našeho požadavku ustoupíme. V naší strategii také je, že ministři mají být kompetentní, což podle mě třeba paní Šlechtová (obrana) nebo pan Ťok (doprava) nejsou. Ministr by také neměl mít problematickou historii, jako pan Poche z ČSSD (hovoří se o něm jako o ministru zahraničí).

Líbily by se vám předčasné volby?

Je to samozřejmě řešení v momentě, kdy tady vládne dlouhodobě vláda bez důvěry, nebo se panu Babišovi nepodaří vládu sestavit a potřebnou důvěru od Sněmovny získat. My se o tom nedávno bavili s prezidentem Zemanem, ptali jsme se, jestli je jím stanovený termín červen, pro vládu s důvěrou závazný, ale na to odpověď zamlžil.

Prezident Zeman dokonce řekl, že pokud by ANO přišlo s někým jiným, podle mě měl na mysli třeba pana Brabce, tak ho premiérem pověří. Je to mediální hra jednoho muže, který se tváří, že spasí politiku, ale všichni mu házejí klacky pod nohy.

Pomůžou piráti ve Sněmovně odvolat politiky SPD z funkcí, jak požaduje ČSSD?

Neexistuje široká dohoda na tom, aby byl Tomio Okamura místopředsedou Sněmovny. To si prohlasovalo ANO, SPD a KSČM. Pirátský klub rozhodně pro Okamuru nehlasoval, podpořili jsme jeho odvolání. Takoví lidé by neměli zastávat reprezentativní posty. Takže asi bychom to podpořili. Pan Koten (SPD) by také rozhodně neměl vést bezpečnostní výbor.

Souhlasíte s podmínkou ČSSD, aby v koaliční smlouvě bylo jasně napsané, že prvoinstančně odsouzený člen vlády musí podat demisi?

Vzhledem ke stanovám hnutí ANO, které se mění podle situace na frontě a hloubky průšvihu, ve kterém se nachází předseda ANO, tak by to tam mělo být. Ale já si hlavně myslím, že trestně stíhaný člověk by neměl být premiérem. Koaliční smlouva není závazná. Aby také ČSSD neskončila tak, že pět jejích ministrů podá demisi a ANO si tam vezme své lidi. Logičtější a chytřejší je rozbití paktu SPD a ANO.

Váš poslanec Mikuláš Peksa před švédskými diplomaty řekl, že český premiér zneužívá evropské dotace. Bylo to podle vás správné, nemůže to ČR uškodit?

My jsme opoziční strana, nejsme vázáni oficiální doktrínou zahraniční politiky české vlády. Mikuláš Peksa není žádný zelenáč, formulace určitě byla korektní. Nezaznělo nic, co by nevycházelo ze zprávy OLAF a co není zahraničním politikům známé. České republice neprospívá, že má trestně stíhaného premiéra.

Mikuláš Peksa se více než kdo jiný cítí jako Evropan a není v zájmu Evropské unie a občanů EU, aby evropské finance byly zneužívány.