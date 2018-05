ada, Právo

„Jako poslanec českého parlamentu a člen výboru pro evropské záležitosti cítím potřebu bránit nejen zneužívání českých peněz, ale rovněž i zneužívání evropských dotací. O to více, když je pro tento čin vyšetřován český premiér v demisi,“ sdělil poslanec ve svém tiskovém prohlášení.

Reagoval tím na návrh Babiše zaslaný sněmovnímu imunitnímu výboru, ve kterém šéf ANO požaduje zahájení disciplinárního řízení proti Peksovi, o čemž informovalo Právo v pondělí. [celá zpráva]

Peksa svá slova pronesl v březnu na jednání sněmovního zahraničního výboru a předsednictva švédského výboru pro evropské záležitosti ve Stockholmu.

„Řeč zde byla i o rozpočtovém výhledu EU na následující sedmileté období a reformě evropské zemědělské politiky. Premiér, který je trestně stíhaný za dotační podvod, by neměl v Bruselu dojednávat dotace ve výši stovek miliard,“ tvrdí poslanec. Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Babiš ale vidí příběh jinak. „Vyjádření Mikuláše Peksy ve vztahu k mé osobě, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku,“ napsal ve svém podnětu k zahájení disciplinárního řízení.

Premiérovi se doneslo od jeho stranického kolegy Roberta Králíčka, který se jednání účastnil, že Peksovo vyjádření mnohé přítomné zaskočilo, přičemž v neformálním jednání měli vyjádřit názor, že takové vystupování může ČR poškodit.

Peksa si stojí na svém a tvrdí, že ve fungující demokracii by trestně stíhaný premiér dávno odstoupil. A ve svém vyjádření ještě přitvrdil: „Premiér, který je stíhán za to, že si pravděpodobně financuje soukromé letovisko za zpronevěřené evropské peníze, je pro piráty přesně tím důvodem, proč bychom s hnutím pana Babiše nemohli vstoupit do koaličních jednání.“

Jak řekl Právu šéf imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM), ve středu se sejde vedení výboru, aby rozhodlo o dalším postupu.