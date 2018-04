Renáta Bohuslavová, Novinky

Pane předsedo, stavíte se jako většina senátorů z ČSSD ostře proti vládní spolupráci s hnutím ANO. Jak velkou odezvu a podporu u členů strany máte?

Naše názory dopadly na úrodnou půdu zejména na sjezdu. Jeho druhá polovina byla v atmosféře, že jednání s ANO končí a všichni si oddechli. Rozhodnutí, že se má pokračovat v jednání na základě případného malého ústupku hnutí ANO, bylo překvapení jak pro senátory, tak, myslím, i pro členskou základnu. Musím ale odmítnout nařčení, že sociální demokracie je rozhádaná. Máme názory, jsme demokratická strana a není daleko horší, když hnutí poslouchá a pouze čeká na názor jednoho člověka? To jsme tady měli třicet let zpátky.

V politice jsem problematičtějšího, horšího a více neseriózního člověka nepoznal předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) k Andreji Babišovi



Asi to nepůsobí úplně dobře, když ze sociální demokracie zní na jednu stranu z vedení, že chtějí jít do vlády, mají nějaké podmínky, nadiktovali si pět ministerstev a na druhé straně zní ze Senátu: My do té vlády jít nechceme. Jak to mají členové ČSSD a vaši voliči pochopit?

Chápu, že někomu nemusí různost názorů vyhovovat, ale pokud není prezentovaná, ale ve skutečnosti existuje, tak to je nezdravý stav. Žádné štěpení ČSSD z naší strany určitě nebude. My jsme v drtivé většině lidé, kteří vědí, proč jsou v soc. dem. a spojili jsme s tím velkou část života. Ale nenecháme si vzít demokratickou diskuzi, když máme jiný názor a jsme přesvědčení na základě svých životních zkušeností, že ten názor je správný.

Osobně jsem Andreje Babiše poznal a mohu říci, že v politice, ve veřejné činnosti, jsem problematičtějšího, horšího a více neseriózního člověka nepoznal.

Na základě čeho tak soudíte?

Je to jednání zejména v koaliční radě. Měnění názorů. Mně osobně bylo vyhrožováno, když se mě tehdy zastal předseda lidové strany (Pavel Bělobrádek - pozn. red.). Při jednání koaliční rady jsem použil kritickou reakci na jeho (Babišovo) kádrování našich lidí a KDU-ČSL a on mě tehdy napadl, abych si dal pozor na ústa, že mě to bude mrzet a pak se objevily na internetu určité věci, které si s tím dovoluji spojovat, protože pro mě byly velmi nepříjemné.

Ale těch věcí je více. Já nejsem malicherný, já bych tyto věci, které jsem uvedl, překonal, ale tam jde o to, že mění názory účelově a vyloženě toho partnera chtěl dostat co nejvíce dolů. On stojí o naše voliče, přitom on není levicový člověk. Do roku 2012, jak sám prohlásil, vždycky volil ODS. On je oligarcha, takže je ten nejpravicovější vrchol politického spektra. Nevím, co by s ním sociální demokracie měla do budoucna po té zkušenosti dále provozovat nebo hledat za štěstí.

Hamáček a Zimola se těch jednání v minulé vládě neúčastnili a myslí si, že ho zvládnou, že to umí Předseda Senátu Milan Štěch

Proč tedy vaše vedení do té spolupráce chce jít?

On z nich nikdo v té (minulé) vládě nebyl. Oni se těch jednání neúčastnili a myslí si, že ho zvládnou, že to umí. Samozřejmě tam může být i to, že někteří kolegové spojují to, že budeme ve vládě a budeme mít příležitosti obsadit úřednická místa.

Pokud máte pravdu, proč vám to vedení ČSSD nevěří?

Já si myslím, že mi to spousta lidí věří, ale oni věří sobě. Myslí si: My Andreje Babiše umíme.

Podle vás ho neumí?

Neumí.

A není to problém ČSSD, že si není schopná uvnitř předat zkušenosti z minulého vládnutí?

Ty zkušenosti prezentujeme. Někteří nám věří, ale přesto takto konají. Někteří nám nevěří. Asi musí získat vlastní zkušenost, kterou získala i řada podnikatelů. Nakonec o tom byly natočeny i filmy. My jsme byli sedmí na pásce, proč se neoslovují druhý, třetí, čtvrtý? Opozice není konec politické strany.

Pokud by se nepokračovalo, jak si přejete, co by ČSSD dělala dál?

Veškeré trumfy má v rukou Andrej Babiš. Jeho problémy jsou velké a kdyby tam nebyl, tak můžou sestavovat vládu s kýmkoliv. Já jsem přesvědčen, že ti, kteří mu jsou nejblíž, což je ODS, by do jednání minimálně šli a myslím, že i do vlády. Obávám se, že další spolupráce konkrétně s Andrejem Babišem bude znamenat další dehonestaci soc. dem. a další obviňování, že za něco můžeme. Vezměte si jen situaci kolem lithia, to byla podpásová akce před volbami. A toto se udělá straně, se kterou chci dělat partnerství do dalšího období?

Jedna z podmínek ČSSD je, že by ve vládě neměl být nepravomocně odsouzený člověk. Nicméně cesta k tomu být nepravomocně odsouzen je velmi dlouhá. Má tedy vůbec taková podmínka smysl?

Já myslím, že ta podmínka dobrá není, že bychom vůbec neměli připustit takové jednání. Ta zásadní podmínka, která byla řečena před volbami, je, že s trestně stíhanými osobami nikdy. Celou dobu se tím soc. dem. řídí. Na pozicích ve straně nemůže být sociální demokrat, který nemá čisté lustrační osvědčení, který by neměl prokázanou bezúhonnost nebo byl trestně stíhaný. Mnoho našich lidí, kteří byli celkem kvalitní, muselo skončit.

Video

Milan Štěch o Andreji Babišovi a strachu z něj

Nakonec připomenu Stanislava Grosse (Bývalý premiér ČSSD v 2004 až 2005, který rezignoval po tříměsíční vládní krizi způsobené aférou kolem jeho financí - pozn. red.). Nikdy nebyl obžalovaný, částka byla ve výši jednoho miliónu korun, nikdy nikdo neprokázal, že by ji ukradl. Asi ji od někoho dostal, kdo zrovna nebyl nejlepší osoba, ale proti tomu, co má za problémy Andrej Babiš, tak to byla kapka v moři. Vidím, že řada lidí to chce přehlížet a začala naslouchat tomu, že on říká, že je to účelovka. To mohou potom říkat všichni, kteří jsou v této zemi obžalovaní. Babiš do roku 2012 de facto nic nekritizoval. On se na tom stavu, který teď kritizuje, podílel. Měl velký podíl z privatizace. Tehdy mu to vyhovovalo, proto tu ODS volil a dnes je největším kritikem. Jak mu to ti lidé mohou věřit, to nechápu.

Asi dobrá mediální kampaň.

Ale to je ta faleš. To není skutečný obraz. To je velmi pokřivené zrcadlo, které díky velkým penězům může spustit a může na něm vydělávat.

Takže takový Babiš, jaký se prezentuje v médiích, podle vás není ten skutečný?

Ne. Já mám kontakty na Slovensku a už v roce 1994 nás upozorňovali někteří lidé, kteří ho znali ještě před listopadem 1989, abychom si na tohoto pána dávali pozor. Nejsem jediný, který tuto informaci vyslechl.

Pokud takové informace máte, proč je sociální demokracie neprezentuje?

My jsme proti Babišovi v hrozné nevýhodě. Jak se říká, peníze dokážou mnoho, peníze dokážou vše. To tady asi dost funguje. A někteří lidé se možná bojí ty věci jasně pojmenovávat.

Bojí se podle vás třeba předseda Jan Hamáček nebo místopředseda Jiří Zimola?

Myslím, že se nebojí ani jeden. Kolega Hamáček chce jako nový předseda dokázat, že strana bude v dobré pozici. Myslím, že on není až tak přehnaně nadšený z té koalice, ale to ukáže další vývoj. Kolega Zimola si hodně věří, že dokáže s Babišem spolupracovat. Má k tomu asi i nějaké poznatky z minula.

Myslím, že takové podmínky jsou k ničemu Milan Štěch

Kde se stala ve vedení ČSSD změna, že z podmínky, že ve vládě nemůže být trestně stíhaná osoba, se to proměnilo až na nepravomocně odsouzenou osobu. Řešili jste to minulý týden na grémiu či předsednictvu?

Podmínky tam byly zmiňované. Ale aby bylo jasně řečeno, že tyto podmínky budou na sto procent na papíře, tak to si neuvědomuji. Bylo tam směřování vyhovět nabídce k obnovení jednání ze strany hnutí ANO. Na hlasování jsem nebyl, ale skončilo to tak, že bylo 14 pro a ti co se zdrželi nebo byli proti, tak těch bylo 12. A pokud je mi známo, tak bylo přihlášeno 28 lidí. To znamená, že kromě mě se asi ještě jeden nezúčastnil. Takže to vlastně bylo 50 na 50.

Ještě je tam podmínka, že pokud budou ve vládě problémy a pět ministrů za ČSSD podá demise do rukou prezidenta, tak do týdne by ji měli podat i všichni ministři navržení hnutím ANO. O této podmínce jste se bavili?

Video

Milan Štěch o podmínkách, které si ČSSD diktuje

O té jsme se za mé přítomnosti nebavili. Ale po zkušenostech, které mám, tak když se Andreji Babišovi něco nehodí, řekne: „Já jsem to nečetl. To je nesmysl, takovými věcmi se nebudu řídit”. Pro něj to není vůbec problém, řekne sorry a bude to úplně jinak. Udělá kolem toho takovou mediální kampaň, že většina bude ještě říkat, že dělá dobře. Já si myslím, že takové podmínky jsou k ničemu.

Podle vás je tedy úplně jedno, jaké podmínky si sociální demokracie nadiktuje?

Úplně jedno to není. Pro slušné lidi by to mělo být memento, že někdo takový závazek poruší. Ale myslím, že pro Andreje Babiše, který dokonce někdy použil své děti, není problém to obejít. Nevidím, že by to byl ten bod, o který bychom se mohli opřít. Po zkušenostech, kdy jemu není nic svaté, bychom měli stát mimo intenzivní spolupráci s ním.

Případná vláda ČSSD s ANO by i tak neměla ve Sněmovně většinu a musela by se opírat o nějakou z dalších stran. Nejpravděpodobnější je podpora KSČM. Je to pro ČSSD dobrá cesta?

Já myslím, že je to pro nás nevýhodné. KSČM dlouhodobě usiluje o to, aby měla nejsilnější pozici na levici. Myslím, že toho budou chtít využít a budou prosazovat své věci, své lidi. Dali si podmínky, kteří lidé tam nesmí být a zdá se, že ti jsou na ústupu. V určité době začnou vládu kritizovat z pozice opozice a myslím, že budou spíše kritizovat ČSSD, protože si budou chtít získat naše voliče.

Hovoří se o tom, že předseda Jan Hamáček by měl usednou na ministerstvo vnitra...

Souhlasím. Když by na to došlo, tak z těch členů bych tam neviděl nikoho jiného. Bude muset členské základně garantovat, že to ministerstvo nebude zneužito.

Co říkáte na to, že by na ministerstvo zahraničí měl jít europoslanec Miroslav Poche?

Z řad funkcionářů ČSSD jsem to neslyšel. Já ho moc neznám, asi jazykově je vybaven. Vím, že někteří kolegové z Prahy a lidé ke kterým mám důvěru, třeba kolega Jiří Dienstbier, jsou k němu velmi kritičtí.

Jak se tváříte na to, že ministryní kultury by mohla být současná jihočeská hejtmanka Ivana Stráská a na její post by se vrátil Jiří Zimola, který na svou funkci loni rezignoval, protože ho vyšetřovala policie?

Otázka je, jestli tam pan Zimola získá pro takový comeback podporu. A přeci jen by na sebe měl vzít tu odpovědnost. Nerad bych se za čas dočkal toho, že řekne, že v té vládě nebyl a že nenese zodpovědnost.