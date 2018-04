jas, Novinky

ČSSD ve středu přišla s tím, že by v koaliční smlouvě s ANO mělo být zakotveno, aby v případě demise pětice sociálně demokratických ministrů musela podat demisi celá vláda. Již dříve sociální demokraté zmínili podmínku, aby v kabinetu nemohl působit člověk, jehož soud, byť nepravomocně, uzná vinným. To by mohlo hrozit lídrovi ANO Andreji Babišovi kvůli kauze Čapí hnízdo. [celá zpráva]

„Pokud Andrej Babiš nebude chtít tyto podmínky dodržet, tak je nedodrží,” nemá Kubáček iluze o předsedovi ANO, který se s ČSSD a podporou komunistů snaží půl roku po volbách sestavit kabinet, který by mohl předstoupit před poslance s žádostí o vyslovení důvěry. „To už je vysloveně otázka politické kultury,” dodal.

Na druhou stranu připouští, že dokud to bude pro ANO výhodné, nebude mít důvod koaliční smlouvu porušovat. Zlom by mohl nastat v polovině až dvou třetinách volebního období, kdy se pomalu začne rozbíhat kampaň před novými volbami.

Demise má velkou symboliku



Pro poslední požadavek ČSSD má nicméně politolog pochopení. „Kdyby došlo k odchodu ministrů jedné strany, tak to vytváří poměrně závažnou politickou krizi,“ připomněl Kubáček, podle něhož by se hnutí ANO dostalo pod tlak, zatímco ČSSD by získala manévrovací prostor.

„Je to asi nejelegantnější opatření,“ míní s poukazem na značnou symboliku demise. ČSSD by tím navíc dala jasný signál svým voličům. Strana by v takovémto případě mohla takříkajíc dojet hlavně na případnou nejednotnost.

„Sociální demokracie dlouhodobě trpí velkou roztříštěností. Samozřejmě bude tlak na ni, pokud se k tomuto kroku rozhodne, aby ho udělala jednotně a naráz,“ poukázal na různé názorové proudy uvnitř strany.

Podle předběžných dohod by mohli sociální demokraté obsadit posty ministrů vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničí, jemuž dali přednost před resortem obrany.

„Obecně očekávám velmi volné soužití obou koaličních stran,” tvrdí Kubáček, podle něhož dost možná bude ANO v případě vzniku koalice některé věci prohlasovávat s komunisty a SPD, ale sociální demokraté mu to budou vracet s „antibabišovským táborem”.