Ministr dal Machytkovi přednost před Jiřím Havrlantem. Oba lékaři minulý týden uspěli ve výběrovém řízení.

Ministr své rozhodnutí zveřejnil po středeční návštěvě nemocnice.

Ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) bude Evžen Machytka

Machytkův předchůdce Němeček byl ministrem odvolán kvůli „manažerským pochybením”. Někdejší ministr zdravotnictví za ČSSD označil své odvolání za účelové a politicky motivované. [celá zpráva]

Ve středu ministr údajná pochybení poodhalil. „Dílčí závěry kontrol a auditů jsou značně závažné, je potřeba, aby byly řádně prošetřeny, případně vyšetřeny i orgány činnými v trestním řízení, pokud je tam podezření na vyvádění veřejných prostředků nebo trestnou činnost,“ upozornil Vojtěch s tím, že závěry auditů bude znát v červnu.

Bývalý ředitel FNO Svatopluk Němeček (ČSSD)

„Z těch dílčích informací, které zatím máme, je tady (ve FNO) například problém s laboratorními službami, kdy existuje soukromá laboratoř CGB, kde působili nebo působí stále někteří lékaři, jenž jsou zároveň zaměstnanci FNO. Jsou vlastníky nebo jsou v orgánech té soukromé laboratoře, která provádí výkony pro nemocnici,“ popsal ministr zdravotnictví a dodal, že finanční objem práce vykonané pro FNO se pohybuje v řádu desítek miliónů korun.

„A to je z mého pohledu je jen těžko akceptovatelné. Je to významný střet zájmů a pan ředitel by se měl po uzavření auditu vážně pobavit s těmi kolegy, kteří takto působí na dvou židlích, a najít nějaké řešení tak, aby tomu do budoucna tak nebylo. Není přece možné, aby lékaři, kteří jsou zaměstnanci a v zásadě rozhodují o tom, jaké vzorky budou poslány na ta vyšetření, byli zároveň vlastníky laboratoře a finančně na tom profitovali,“ poukázal Vojtěch.

Podle nového ředitele FNO Machytky platily laboratorní vyšetření zdravotní pojišťovny. „Otázkou šetření auditu je, které z těchto prací mohla dělat nemocnice sama a které nedělala, protože je cíleně nerozvíjela. Když to srovnám s jinými fakultními nemocnicemi, tak není běžné, aby v tak velkém objemu se posílaly ty práce do soukromých laboratoří,“ naznačil.

Mrtvé duše v nemocnici



Mezi další pochybeními bývalého vedení jmenoval Vojtěch také tzv. mrtvé duše. „Bylo zaznamenáno, že zde byli zaměstnáváni lidé na různé částečné úvazky, u kterých není jisté, že by tady kdy pracovali, nebo že by se tady kdy ukázali. Takže brali peníze, ale není jasné, zda vůbec pro nemocnici něco odvedli za práci,“ vysvětlil.

Nové vedení FNO se má podle ministra zaměřit také na to, proč v minulosti nesjednávala tzv. bonusy v některých lékových skupinách nebo proč jen pár hodin po odvolání Němečka z postu ředitele nemocnice podepsal dnes už bývalý náměstek pro IT smlouvu bez projednání s právním odborem nemocnice a bez vědomí vedení na nový IT systém za 70 miliónů korun.

FNO má zhruba 3 tisíce zaměstnanců, její obrat v roce 20107 byl zhruba 5 miliard, zisk před zdaněním dosáhl 111,2 miliónu korun. Nemocnice loni hospitalizovala téměř 45 tisíc pacientů a provedla přes 611 tisíc ambulantních vyšetření.