Jan Martinek, Právo

K přijetí ústavního zákona jsou třeba tři pětiny hlasů. Senátoři jsou k referendu obecně skeptičtí. „Převažující stanovisko senátní komise bylo, že v ČR máme ústavní systém založený na zastupitelské demokracii, a tento princip by měl být zachován,“ řekl Právu po jednání místopředseda senátní ústavní komise Jiří Dientsbier (ČSSD).

„To neznamená, že by nemělo být uzákoněno referendum, ale spíš jako doplněk,“ dodal.

Poslanec Marek Benda (ODS), který je odpůrcem referend, postoj senátorů uvítal. „Bylo vidět, že Senát se k jakýmkoliv změnám Ústavy bude chovat velmi konzervativně,“ řekl Právu.

„Na rozdíl od Sněmovny, která klade technické otázky, jako kolik bude podpisů, se Senát spíš ptal na to, co od toho chceme a k čemu je to dobré. V tomto směru mi byly jeho postoje velmi blízké,“ dodal Benda.

Podobně mluví i poslanec STAN Jan Farský. „Senátoři nám velmi kulantně naznačovali, že žádné referendum stejně nedopustí, jen někteří poslanci to nechtějí pochopit,“ řekl Právu.

Změní to volby?

Naopak lídr SPD Tomio Okamura odcházel zklamaný. „Z jednání vyplynulo, že prosadit jakýkoliv zákon o referendu bude v Senátu obtížné. Diskuse prokázala, že senátoři nejsou referendu nakloněni,“ řekl po jednání Okamura Právu.

„I zástupci ČSSD, kteří před volbami slibovali, že by s nějakou formou referenda souhlasili, dnes otočili,“ postěžoval si lídr SPD.

Okamura řekl, že se poslanci stejně pokusí návrh referenda prosadit: strany, které jsou pro plebiscit, mají ve Sněmovně ústavní většinu 120 hlasů.

„Pokusíme se ho přijmout a prostě půjde do Senátu. Určitou změnu by mohly přinést podzimní senátní volby. Snad přibyde víc příznivců skutečné demokracie a ubyde jejích odpůrců,“ řekl Okamura.

Naději, že obměněný Senát bude po říjnových volbách referendu víc nakloněn, vyjádřil i předseda KSČM Vojtěch Filip.

Předmětem sporů je mj. hlasování o mezinárodních smlouvách včetně případného vystoupení z EU. Podle Okamury by takové rozhodnutí mohl potvrzovat parlament ústavní většinou obou komor. S tím souhlasí i exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

Podle Bendy je to alibismus. „Přezkoumávání výsledku referenda parlamentem je zadělávání na občanskou válku,“ řekl Benda s poukazem na to, že odmítnutím verdiktu by se parlament postavil proti vůli lidu.

Proti je i Dienstbier. „Tento návrh mi nepřijde úplně šťastný. Spíš bych si uměl představit opačný postup, že by referendum stvrdilo rozhodnutí parlamentu,“ poznamenal pro Právo.