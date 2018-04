Lídrem ANO pro podzimní volby v Praze bude Patrik Nacher

Lídrem hnutí ANO pro podzimní volby do pražského zastupitelstva bude poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher. V primárkách porazil náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou a dva pražské radní, Karla Grabeina Procházku a Libora Hadravu. Řekl to krajský manažer hnutí Martin Haushalter. O lídrovi hlasovali členové hnutí od čtvrtka do sobotních 14:00, volební účast byla 63 procent.