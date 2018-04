Renáta Bohuslavová, Novinky

Současný předseda Vojtěch Filip ve svém projevu řekl, že „strana nemůže upadnout do chaosu a musí přijmout výzvu doby”. Projev Josefa Skály byl neveřejný.

Filip na začátku sjezdu dále připomněl, že KSČM má za sebou v posledních sněmovních volbách 2017 historicky nejhorší výsledek, kdy dosáhla jen 7,76 procent. „Program nám přejali jiné politické strany a některé přímo program kradli,“ pokračoval současný předseda.

Místopředseda KSČM Josef Skála vystoupil 21. dubna 2018 v Nymburce na mimořádném sjezdu strany.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Filip také zdůraznil, že se osobně zasazuje o jednání s hnutím ANO o podpoře vlády. „Považuji to za krok tím správným směrem. Naše pasivita by vedla jen k tomu, že budeme stát v opozici vedle ODS, TOP 09 nebo Pirátů, kteří v minulosti devastovali tuto zemi,” kritizoval další parlamentní strany Filip.

„Máme po 28 letech příležitost zabývat se tím, jestli prosadíme něco z našeho politického programu,“ řekl v projevu Filip, a snažil se tak delegáty přesvědčit, že strana pod jeho vedením prosperuje. [celá zpráva]

Na sjezdu KSČM vystoupil i prezident Miloš Zeman. Delegáty poučoval o historii, vyjádřil přání, aby svět šel nalevo a poradil jim, aby si ve vyjednávání o vládě nekladli přemrštěné podmínky. [celá zpráva]

Konečná: Okamura nás nebude poučovat

Další žhavou kandidátkou byla europoslankyně Kateřina Konečná, která získala 79 hlasů. „Je to pro mě nečekané. To, že ta vize je pro osmdesát delegátů zajímavá, je pro mě vlastně strašně moc. Je to pro mě vlastně vítězství,“ řekla Novinkám Konečná s tím, že si je vědomá, že nevýhodou pro ni mohlo být i to, že je europoslankyní a není pravidelně v České republice.

Problém volebního neúspěchu strany podle ní byl, že strana nedokáže dostatečně prosadit svůj program. „My máme super program, ale ve chvíli, kdy nám předseda SPD náš program defacto vykřičí půl roku před volbami jako novinku, tak je něco špatně. Okamura nás nebude poučovat o tom, jak navrhovat zákon,“ doplnila Konečná a dodala, že KSČM navrhovala referendum osmkrát.