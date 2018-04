Renáta Bohuslavová, Barbora Zpěváčková, Novinky

Slib: Stadión pro Martinu Sáblíkovou

Stadión pro rychlobruslaře sliboval Babiš hned několikrát. Nejprve mluvil o projektu v březnu 2015. Téma opět oprášil v rámci své předvolební kampaně před sněmovními volbami v srpnu 2017 a jako o jedné z vizí o stavbě píše i ve své knize O čem sním, když náhodou spím. Vše, co v ní současný premiér v demisi napsal, by chtěl zrealizovat v průběhu dalších dvanácti let.

Realita: Stadión stále nestojí a město má podle místostarosty Nového Města na Moravě Stanislava Marka pouze vytipovány pozemky, kde by areál mohl být.

„Oficiální jednání s panem premiérem město nevedlo. Jeho slib jsem nikdy nezaznamenal. Osobně jsem s ním jednal v době, kdy byl ministrem financí, ale nic konkrétního z toho nevzešlo,” popsal Novinkám situaci Marek.

Petr Novák, trenér Martiny Sáblíkové, mi vyprávěl, že v Holandsku mají 18 stadionů, u nás ani jeden. Zkusím to oprášit pic.twitter.com/bBV1dc4Iyl — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 15. března 2015

Slib: Nový stadión pro brněnskou Kometu



I další slib se týká úspěšných sportovců. Hokejová brněnská Kometa letos obhájila titul mistra extraligy. Přesně před rokem Babiš na Facebook napsal, že viděl projekt na nový stadión a že udělá maximum pro jeho prosazení.

V Brně na hokeji je super atmosféra. Potřebují nový stadion pro 12 500 diváků. Viděl jsem projekt, udělám maximum pro jeho prosazení. Zveřejnil(a) Andrej Babiš dne 18. duben 2017



Realita: S vedením města se však podle náměstka Matěje Hollana (hnutí Žít Brno) nesešel. „To je čistě PR hnutí ANO. My to v Brně řešíme, bohužel zatím se to vyřešit nepovedlo a Andrej Babiš na to nemá vůbec žádný vliv,” řekl Novinkám Hollan a dodal, že Babiš se může zapojit ve chvíli, kdy bude připravené území a vláda může dát na projekt peníze.

Po vítězství Komety však Babiš zareagoval. Na sliby prý nezapomíná a nová hala by podle něj měla stát v roce 2022.

Moc gratuluju @HCKometa! A na sliby nezapomínám. 2. a 3. května bude vláda v Brně a půjde se podívat, kde by měla stát nová hala. Stavba by mohla začít 2020 a skončit 2022. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 23. dubna 2018

Podle Babiše je v Brně také potřeba zmodernizovat fotbalový stadión z

a Lužánkami a opravit nádraží. Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) na dotaz Novinek nereagoval. Sám Babiš však přiznal, že se nepodařilo vypořádat majetkové záležitosti.

Trochu jsme se zdrželi, bohužel se nepodařilo vypořádat majetky za Lužánkami. Ale věřím, že se některý z dalších titulů už podaří získat v nové hale 👍 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 23. dubna 2018

Slib: Dálnice D1 modernizovaná do roku 2020

Vláda původně slibovala, že dálnice D1 se stihne modernizovat do roku 2020. „Nejvytíženější českou dálnici čeká v roce 2017 až devět zúžení kvůli modernizaci úseků mezi Prahou a Brnem. Aby mohli řidiči po nové D1 jezdit do čtyř let, bude nutné zvyšovat tempo oprav. Modernizovaná dálnice D1 bude hotová v roce 2020,” uvedlo ministerstvo dopravy na svém webu v listopadu 2016.

O stejném roce píše Babiš ve své knize. „Dálnice D1 mezi Prahou a Brnem potřebuje kompletně rekonstruovat. To by se dalo stihnout do roku 2020,” plánuje.

Realita: „D1 bohužel do roku 2020 nebude,“ přiznal Novinkám ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Není to podle něj proto, že by se to nestihlo, ale kvůli ochráncům přírody. „Máme stavební povolení v podstatě o půl roku až o rok zpožděné,“ vysvětloval ministr. Dálnice by podle něj měla být modernizovaná do konce roku 2021.

Slib: Dálnice do Rakouska

Brno s Vídní měla podle původních záměrů již letos propojit silniční magistrála. Už dnes je ale jasné, že se ji celou podaří dokončit nejdříve v roce 2027. Zatímco na rakouské straně zbývá dostavět pouhých devět kilometrů, na té české od prosince 1996 nepřibyl ani metr.

„Pro Česko je ostuda, že dvacet pět let po převratu nemáme dálniční napojení na Vídeň nebo Linec, že vlak z Prahy do Vídně potřebuje čtyři a půl hodiny. To všechno musíme dohnat,” řekl Babiš v únoru 2015 v rozhovoru pro rakouský list Kurier.

Realita: „Dálnice do Rakouska je pro nás velkou prioritou. Musíme si je rozdělit na dvě. Jedna je dálnice D3, která si myslím bude poměrně rychle hotová. V roce 2025 by mohla být hotová. Pak je otázka středočeské části, ale tam už máme územní rozhodnutí a pracujeme na tom, aby to bylo rychle,“ uvedl Ťok.

Podle Ťoka je to smutnější s další částí úseku, konkrétně s dálnicí D52. Ta má spojit jižní Moravu s Vídní. „Jihomoravský kraj tam hrozně dlouhou dobu neměl platné zásady územního rozvoje. Tím pádem jsme vůbec nemohli nic připravovat,“ prohlásil Ťok. „Teď připravujeme část na mikulovskou, tam se jede podle plánu města Mikulov. Teď pracujeme na tom zbytku,“ dodal.

Slib: Rychlovlaky

Vysokorychlostní tratě jsou další prioritou vlády. „Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě,” stojí v programovém prohlášení menšinového kabinetu ANO.

Babiš rychlovlaky slibuje i ve své vizi. Počítá s tím, že v budoucnu by měly vést vysokorychlostní železnice přes Prahu, Ústí nad Labem, Plzeň, Jihlavu, Brno, Olomouc, Ostravu, Hradec Králové a Pardubice. V knize také slibuje, že z Prahy do Brna potrvá cesta rychlovlakem čtyřicet minut, do Plzně jen dvacet minut.

Realita: Rychlovlaky podle ministra dopravy Ťoka tak rychle nebudou. Reálně se totiž začaly připravovat až v roce 2013. „Za tu dobu jsme udělali to, že máme koncepci a některé z nich už projektujeme. Nelze mluvit o tom, že to bude hotové za tři až pět. Ale konečně se tomu někdo začal věnovat. Naše ministerstvo v minulé vládě prosadilo koncepci rychlých spojení a do budoucna by to mělo fungovat,“ řekl Ťok.

Slib: Rekonstrukce památníku Tomáše Bati ve Zlíně

V červnu 2017 Babiš na Facebook popisoval svoji návštěvu Zlína, která proběhla o dva roky dříve. „Tomáš Baťa by si zasloužil, abychom sehnali peníze a zrekonstruovali jeho památník. A to se i děje,” napsal Babiš.

Realita: Asi jeden z mála slibů, které se Andreji Babišovi podařilo splnit. Památník bude podle starosty města Miroslava Adámka otevřen letos na podzim a vláda, konkrétně ministerstvo kultury, na něj poslala přes 30 miliónů korun.

Slib: Záchrana umělecké školy v Orlové

Opět z Babišova Facebooku. „Skvělý. Obrátil se na mě pán, který bojuje za záchranu umělecké školy. A docela do mě jde. Slušně, ale tvrdě. Má určitě kus pravdy. Byl jsem u nich v Orlové a s panem hejtmanem jsme slíbili, že budeme další existenci jejich školy řešit. Já jsem to samozřejmě neměl čas detailně sledovat, to přiznávám, ale vyžádal jsem si od hejtmana Vondráka podklady a mám od něj potvrzení, že našli řešení, které uspokojilo i vedení školy. No a když to tak úplně nebude, zase se do Moravskoslezského kraje chystám, takže to probereme osobně,” napsal Babiš v lednu 2018.

Realita: „Pan premiér slíbil, že nám s tím pomůže, ale do současné doby se neozval. Vůbec to neřešil a nekontaktoval nás,” řekl Novinkám starosta města Tomáš Kuča (ČSSD) a dodal, že hejtman za ANO Ivo Vondrák je spíše pro stěhování školy, což starosta nechce.

Slib: Stěhování pandy z Číny do Česka

„Budu pomáhat pražské zoo, aby získala bílou pandu. Čapák ze soutěže odstupuje,” napsal Babiš na Facebook před třemi lety.

Realita: Od Babišova slibu z února 2015, že snad časem přemluví pandu, aby se přestěhovala do Prahy, uplynuly už více než tři roky a nic se nezměnilo. Pražská zoo řeší stavbu pavilónu.

Snad ji časem přemluvím, aby se přestěhovala z Čchung-čchingu do Prahy. Přitáhla by naší ZOO tisíce nových návštěvníků. Zveřejnil(a) Andrej Babiš dne 4. únor 2015

„Pro tento projekt máme nyní architektonický návrh, který se rozpracovává,” řekla Novinkám mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková. Zapůjčení pand podle ní navíc musí vyjednat přímo osobně prezident.

Slib: Postavíme školku v Semilech

Vůbec jeden z posledních slibů, které premiér dal, přednesl při návštěvě Libereckého kraje a zopakoval ho minulý týden v rámci interpelací ve Sněmovně. „A ty školky uděláme, nebojte se,” vzkázal obcím. Důraz kladl předvším na školku v Semilech, kde byl dříve starostou Jan Farský (STAN). Babiš se do poslance navezl, že školku nedokázal zařídit.

Realita: „Máme školku, na kterou jsme nedostali dotace,” vysvětlil Novinkám Farský. „A Andrej Babiš kudy chodí, vykládá, že máme špatnou školku v Semilech kvůli Farskému,” dodal.

„Pikantní na tom je, že když jsme navrhovali dát do rozpočtu 300 miliónů pro školky, tak hnutí ANO i Andrej Babiš hlasovali proti. Ale prošlo to přes odpor hnutí ANO a Andrej Babiš teď říká, jak to zařídí,” komentoval Farský.

Slib: 30 miliard korun do školství v roce 2019



Babiš neustále mluví o tom, kolik peněz dá do školství. „Zásadní informací z jednání je, že pan premiér opakovaně deklaroval, že do školství příští rok přidá 30 miliard korun," uvedl minulý týden po jednání s premiérem předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. Tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát.