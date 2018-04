Karolina Brodníčková, Jan Rovenský, Právo

Pondělní nabídka hnutí ANO sociálním demokratům sice zůstává pod pokličkou, ale proslechlo se, že ANO nabídlo soc. dem. v kabinetu pět křesel – školství, obranu, zahraničí, ministerstvo práce a sociálních věcí a kulturu. Vnitro by řídil nezávislý odborník.

Šéf ANO Andrej Babiš to ale pro Právo označil za nesmysl a vyjednávací tým soc. dem. nabídku odmítl komentovat. Předložit ji chce až v pátek předsednictvu ČSSD. Pokud by nabídku schválilo, strana vyhlásí na začátku května o vstupu do vlády vnitrostranické referendum.

Ačkoliv se informace z jednání donesla jen k některým členům poslaneckého klubu, nálada mezi oranžovými zákonodárci včera dobrá nebyla. Poslanci, se kterými Právo hovořilo, odhadovali spíš odmítnutí nabídky.

„My bychom na nabídku třeba mohli racionálně kývnout, pořád je to pět křesel ve vládě pro stranu, která získala jen sedm procent, jenže členům se to líbit nemusí a shodí to v referendu,“ reagoval na spekulace jeden z poslanců, který si nepřál být jmenován.

„Pro naše členy je problém trestně stíhaná osoba. Nejlepší by bylo, kdyby Babiš na půl roku z vlády odešel, nechal ji řídit Richardem Brabcem a po prošetření kauzy se vrátil,“ dodal. Podobně mluvili i další jeho kolegové.

V ČSSD se nadále ozývají hlasy volající po odchodu do opozice. „Pro mě zůstává nejlepší variantou opozice. Zbyla nám jedna cenná vlastnost: renomé demokratické strany. Vstupem do této vlády s podporou KSČM a snad se zastřenou podporou SPD toto aktivum ztratíme,“ sdělil Právu plzeňský hejtman Josef Bernard.

Podle informací Práva zůstal v ANO nevyslyšen požadavek soc. dem. na přímé obsazení resortu vnitra nebo financí. Vnitro by měl pod palcem nezávislý odborník, kterého by si vybral premiér Babiš a ČSSD by jej schválila.

Spekulovalo se, že by touto osobou mohl být současný náměstek na ministerstvu spravedlnosti a bývalý šéf klubu ČSSD Jeroným Tejc (nyní nestraník).

Jaroslav Faltýnek všechny dohady popřel. „Je to hezká spekulace, ale není to pravda,“ poznamenal.

I ostatní vyjednavači ANO si včera drželi karty blízko u těla a Babiš nechtěl o detailech nabídky mluvit a veškeré dotazy odvracel slovy, že nic komentovat nebude. „Na klubu o návrhu pro soc. dem. vůbec nebyla řeč i s odůvodněním, že by podrobnosti mohly uniknout do médií,“ sdělil jeden z poslanců ANO.

O rozložení sil v případné koaliční vládě v pondělí večer jednali za ČSSD předseda Jan Hamáček, první místopředseda Jiří Zimola a místopředsedové Martin Netolický a Roman Onderka. Babiše na schůzku doprovodil vicepremiér Brabec a Faltýnek.

ČSSD a ANO by měly dohromady ve Sněmovně 93 poslanců, jejich menšinovou vládu by mohli podpořit komunisté. Ti však ještě informace o rozložení sil v případné koalici nedostali. Očekávají, že je získají do konce týdne, aby je vedení strany mohlo v sobotu předložit na volebním sjezdu KSČM.

„Pokud aktéři toho jednání se sami nepochlubili, tak nejsme od toho, abychom nějaké dílčí informace vynášeli na světlo,“ komentoval to místopředseda KSČM Jiří Dolejš.