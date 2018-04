Oldřich Danda, Právo

Starostové doufali, že všechny tři strany půjdou příští rok společně do voleb do Evropského parlamentu. Lidovci se ale už začali připravovat na samostatnou kandidátku.

„Naše celostátní konference pověřila předsednictvo, ať chystá do evropských voleb samostatný postup. Ještě budeme jednat, ale nemyslím, že by společná kandidátka měla nějaký synergický efekt,“ řekl Právu šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Ovlivní to jednání o Praze, myslí si Polčák



Za STAN vyjednává jejich europoslanec Stanislav Polčák. Toho usnesení celostátní konference KDU-ČSL z konce března překvapilo. „Mysleli jsme, že vzhledem k tomu, co se děje aktuálně na naší politické scéně, mají upřímnou snahu jít dohromady i v ostatních volbách a že si nebudou vytrhávat trn pouze tam, kde je to bolí. Podle mého to ještě ovlivní jednání o Praze,“ řekl Právu Polčák.

TOP 09 měla v pražských volbách vždy své nejlepší výsledky, naopak lidovci jsou v hlavním městě spíše outsiderem. Navíc jsou oslabení tím, že jejich poslanec a oblíbený starosta Prahy 7 Jan Čižinský jde do magistrátních voleb samostatně a sbírá pro svou kandidátku podpisy.

Šéf lidovců v Praze Jan Wolf proto o dohodu velice stojí, ale nechce ji spojovat s eurovolbami. „Nikdy z úst Starostů nebo TOP 09 nepadlo, že jsou to spojené nádoby, proto věřím, že to na vyjednávání vliv mít nebude,“ řekl Právu Wolf.

Na dopis ještě neodpověděli

Polčák poznamenal, že společně s TOP 09 poslali vedení lidové strany před týdny dopis, ve kterém ho vyzvali, aby začalo o společné kandidatuře do europarlamentu v roce 2019 jednat, ale že zatím nedostali odpověď. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který by měl být lídrem pražské kandidátky TOP 09 a STAN, Právu řekl, že by s lidovci rád spolupracoval, ale na pilu tlačit nebude. „Musíme k tomu dozrát, nemá cenu tlačit projekt, se kterým potom nebude souhlasit členská základna,“ řekl Pospíšil.

Lidovci mají v europarlamentu tři poslance a TOP 09 se Starosty čtyři. Společně jsou v klubu evropských lidovců, jejichž vedení nabádá jak lidovce, tak TOP 09, aby spojili před dalšími volbami síly. „Je velká vůle z evropské lidové strany, abychom utvořili jednu kandidátku,“ řekl Pospíšil.

Strany jednají i o vzájemné podpoře do Senátu, ale v některých obvodech jednání skončila nezdarem. Starostové například chtěli, aby lidovci stejně jako TOP 09 a ODS podpořili jejich kandidáta, zlínského primátora Miroslava Adámka, do květnových doplňovacích voleb na Zlínsku. Lidovci ale nasadili vlastní kandidátku.

Stejně tak v Brně, kde lidovci odmítli podporovat rektora Mikuláše Beka a postavili proti němu kadeřníka Jana Špilara.