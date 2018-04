jim, Právo

„Problém je asi v tom, že naši dva ministři soupeřili v prohlášení, pořádali konference,“ řekl Babiš na adresu Martina Stropnického a Karly Šlechtové (oba ANO) po jednání se Zemanem. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček útok v sobotu zkritizoval s tím, že „vojenské řešení je vždy až to poslední”.

Vojenské řešení je vždy až to poslední. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 14. dubna 2018

„Jen konstatuji, že to nebylo jednotné stanovisko vlády, ale víceméně to respektuji, i když říkám, že to neřeší situaci lidí, kteří tam žijí,“ dodal Babiš.

V sobotu označil útok na Sýrii za nevyhnutelný.

Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. dubna 2018

Rovněž v sobotu hovořil o potřebě mírového jednání.

Situace v Sýrii je už dlouho neúnosná, světové mocnosti musí zasednout k jednomu stolu a najít mírové řešení konfliktu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. dubna 2018

„Bylo by lepší, kdyby došlo k tomu útoku se souhlasem Rady bezpečnosti OSN,“ řekl Babiš v neděli. Naproti tomu Stropnický říkal, že útok je varováním pro každého, kdo by chtěl v budoucnosti chemické zbraně použít. Připomínal také, že Rada bezpečnosti nebyla schopna přijmout jakýkoli návrh, protože je Rusko vetuje.

Babiš zkritizoval i EU, že přenechala region jiným státům místo toho, aby se snažila vyjednat řešení společně s USA, Ruskem, Tureckem, Izraelem a ostatními zúčastněnými zeměmi.

Zahraničí ANO nepotřebuje



Připustil, že je dobře, pokud útok zasáhl výrobny chemických zbraní. Vyjádřil ale také obavy z eskalace vztahů mezi Ruskem a USA. „Ale jednou jsme v NATO a EU, jsme spojenci, tak jsme reagovali,“ uvedl.

Zahraniční politiku ale prý ani ve své gesci nepotřebuje. „Šel jsem do politiky, abych bojoval proti korupci, nehospodárnosti státu, změnit poměry ve prospěch lidí,“ řekl a dodal, že kauzy jako novičok, vydání ruských velvyslanců nebo bombardování Sýrie nemají na „naše lidi dopad“.

„V rámci vyjednávání resort zahraničních věcí nabízíme ČSSD. Chci bojovat proti kvótám, ilegální migraci, proti Evropské komisi, která je zpolitizovaná. Když si to vezme ČSSD, já s tím problém nemám,“ uzavřel Babiš.