zpe, Novinky

Babiš nechtěl říci, co ČSSD na pondělním jednání nabídne. Neprozradil ani, zda straně přenechá vedení ministerstva vnitra nebo financí. „Budeme pokračovat, odpíchneme se od toho posledního jednání,“ sdělil Babiš.

Uvedl, že on sám na jednání čtvrtečního výboru hlasoval pro obnovení jednání se soc. dem. „Když jsem šel hlasovat, tak jsem si kladl různé otázky. Ve finále jsem se podvolil většině výboru. Hlasoval jsem pro,“ prohlásil premiér.

Na otázku, zda bude mít Česká republika do prázdnin vládu s důvěrou, odpověděl, že snad ano. „Musí být, všichni jsme z toho unaveni. Uděláme pro to maximum. Budeme chtít co nejrychlejší dohodu,“ řekl. O tom, že by vláda měla být do konce června, dříve mluvil prezident Miloš Zeman.

Za prezidentem se chce Babiš vypravit v neděli. Chce mu osobně vysvětlit, proč bude ANO pokračovat v námluvách s ČSSD. Zeman totiž Babišovi doporučil vyjednávat s SPD Tomia Okamury. Proti tomu je však část ANO.

Babiš dodal, že stále počítá s tím, že případnou koalici ANO a ČSSD by podpořili či tolerovali komunisté. Ty však čeká příští sobotou sjezd a je otázkou, zda v čele zůstane dosavadní šéf strany Vojtěch Filip.