Jan Martinek, Právo

„To, že se ANO rozhodlo vrátit se k jednání s provařenou ČSSD, mě neuvěřitelně nemile překvapilo a myslím, že to nemile překvapilo i pana prezidenta,“ řekl Okamura novinářům ve Sněmovně.

Ve středu po jednání se Zemanem Okamura sebevědomě jmenoval ministry hnutí ANO, kteří se mu v současné vládě nezamlouvají. Šlo o šéfy resortů, kteří se netajili odporem ke spolupráci s SPD. O křeslo se tak podle Okamury měli obávat ministři dopravy a spravedlnosti Dan Ťok a Robert Pelikán, ale na pozoru se měla mít i ministryně obrany Karla Šlechtová a šéf resortu zahraničí Martin Stropnický. [celá zpráva]

Podpořit vládu s ČSSD? Nikdy



Po změně situace se změnila i Okamurova rétorika. „Vládu, ve které bude ČSSD, nikdy nepodpoříme,“ řekl Okamura. „ČSSD má za sebou řadu skandálů, není schopna garantovat patnáct poslanců. Taková vláda nemůže fungovat,“ uvedl před novináři.

„Andrej Babiš se snaží, aby měl co nejslabšího partnera. Čím servilnější a slabší partner, tím má vítěz voleb širší pole působnosti. Ale není to dobré řešení pro republiku,“ řekl lídr SPD.

U nás je také hodně poslanců, kteří nemají rádi Babiše, nesouhlasí se spoluprací s ním. Ale my jsme si to vyřešili a jsme kompaktní, hlasujeme zcela jednotně Tomio Okamura o situaci v SPD

Lídr SPD řekl, že jeho hnutí se už s ANO interně dohodlo na programovém prohlášení vlády, které konzultovali i s KSČM.

„Stále jsme připraveni konstruktivně jednat o tom, aby vznikla stabilní vláda. Z programového hlediska je dohoda možná velice rychle,“ vzkázal premiérovi v demisi.

Připomněl, že SPD chce ustoupit ANO i v otázce referenda o mezinárodních smlouvách, tedy i o vystoupení z EU. SPD navrhla „britský model“, tedy že by výsledek referenda musely ratifikovat obě komory parlamentu, a to ústavní většinou.

Vlády, která by měla podporu SPD, se zalekla podstatná část poslanců klubu ANO, ale i současných ministrů v demisi. „U nás je také hodně poslanců, kteří nemají rádi Babiše, nesouhlasí se spoluprací s ním. Ale my jsme si to vyřešili a jsme kompaktní, hlasujeme zcela jednotně. V hnutí ANO je situace evidentně jiná,“ řekl.

„Já vím, že obrovské množství poslanců ANO nesouhlasí se spoluprací s ČSSD. Musí si to vyříkat,“ vzkazoval.