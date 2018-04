zpe, Novinky

Zeman pověřil Babiše jednáním o vládě, to se však zatím moc nedaří. Prezident zhruba před měsícem prohlásil, že už začíná být lehce nervózní. Řekl však, že dá Babišovi čas do začátku letních prázdnin. Je otázkou, jestli to bude platit i po úterní schůzce.

Babiš před několika dny připustil, že by Zeman mohl jmenovat premiérem někoho jiného z hnutí ANO. Taková varianta ale podle něj není pravděpodobná.

Volají po ní však ostatní politici z opozičních stran. Podle nich by se situace ihned odblokovala. Většině vadí, že by v čele kabinetu měl sedět trestně stíhaný premiér. Babiše policie stíhá kvůli kauze Čapí hnízdo.

Opoziční strany vyjma ANO, SPD a KSČM budou o takové variantě jednat ve středu večer ve Sněmovně. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek přišel s tím, že ODS, Piráti, ČSSD, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN mají dohromady v dolní komoře 85 mandátů. Mohla by tak podle něj vzniknout menšinová vláda, kterou by tolerovalo hnutí ANO. [celá zpráva]

Pravděpodobnost, že by Zeman na takovou možnost přistoupil a jmenoval premiérem někoho jiného než politika z hnutí ANO, je ale téměř nulová. Zeman má s Babišem dlouhodobě nadstandardní vztahy, sympatie vyjadřuje i k hnutí SPD Tomia Okamury.