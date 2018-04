Jan Martinek, Právo

„Je na hnutí ANO, jestli si vybere návrat k jednání o pozitivním programu, tedy návrat k jednání s SPD – takové jednání odpovídá zájmům občanů,“ sdělil Okamura.

„Stále jsme připraveni jednat konstruktivně a férově v zájmu České republiky o sestavení vlády v zájmu zlepšení života lidí v naší republice,“ nabízel Okamura ruku Babišovi. Premiér už několikrát odmítl, že by s SPD vyjednával o vládě, a to i přes programové průniky obou hnutí. Babiš jako proevropský politik nechce být přímo spojován s radikální stranou ani s jejím návrhem referenda, které by umožnilo vystoupit z EU.

Okamura Právu řekl, že jeho hnutí rozhodně nepodporuje myšlenku předčasných voleb. Odmítl také názor některých politiků, že by měl teď prezident Miloš Zeman pověřit sestavením vlády někoho jiného. „Teď ne, ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti,“ dodal.

Prezident má podle Ústavy dva pokusy jmenování premiéra, třetí pokus má předseda Sněmovny, kterým je zástupce ANO.

Fiala: Premiér vodí veřejnost za nos



Představitelé pravicových stran začínají ztrácet trpělivost a někteří Zemana vyzvali, aby našel jiného kandidáta na premiéra. Druhá na pásce skončila ve volbách ODS, byť s osmnáctiprocentním rozdílem oproti vítěznému ANO. „Pokud Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou Poslanecké sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný,“ vyjádřil se šéf ODS Fiala. „Ukončeme toto divadlo a vraťme se k normálním pravidlům parlamentní demokracie,“ vyzval.

Podle Fialy zavedl Babiš ČR do politické krize. „Buďto není skutečně schopen sestavit vládu podle pravidel parlamentní demokracie, nebo – a to je pravděpodobnější – vodí za nos veřejnost i prezidenta republiky, protože mu o žádnou jinou než jeho jednobarevnou vládu ani nejde,“ vzkázal Fiala.

Zatím se jeho moc projevila především tím, že vyhazuje lidi z funkcí a mění zákony Ivan Bartoš, předseda Pirátů

Podobný názor má šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Řešit se musí příčina, nikoliv důsledek. Příčinou dnešního stavu je neschopnost Andreje Babiše dojednat vládu s důvěrou. Volby na jeho neschopnosti nic nezmění. Změnu může přinést jen jmenování jiného premiéra,“ řekl Právu.

Že by prezident Zeman měl sáhnout po jiném premiérovi, tvrdí i předseda STAN Petr Gazdík. „Teď je na tahu prezident, a měl by pověřit někoho jiného. Někoho, kdo nelpí jen na své osobě a ministerstvu vnitra,“ řekl. STAN chtějí podle jeho slov iniciovat jednání s dalšími stranami. „Chceme se s ODS, ČSSD, piráty, TOP 09 a KDU-ČSL shodnout na společném postupu v případě dalšího patu. Tento blok reprezentuje víc voličů, než má hnutí ANO,“ řekl Gazdík. „Zatím se chceme jen scházet a bavit se spolu,“ podotkl. Měli by ale jen 85 hlasů.

Žádné ústupky, vzkazují Piráti

Babiše za neschopnost vyjednat životaschopnou vládu kritizují i piráti. „Andrej Babiš vyhrál volby, avšak prokázal v jednání naprostou neschopnost a neochotu ke kompromisu. Zatím se jeho moc projevila především tím, že vyhazuje lidi z funkcí a mění zákony, jako je třeba služební zákon, aby si svou moc uměle ještě více upevnil,“ napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Též vyzval prezidenta, aby byl k Babišovi přísnější.

„Jeho benevolence vůči Andreji Babišovi a avizované ústupky typu ‚ještě, Andreji, máš čas‘ by měly mít nějaký limit,“ uvedl Bartoš. Piráti podle něj předčasné volby odmítají, kdyby ale hrozila Zemanova úřednická vláda, tak by nutných 120 hlasů na rozpuštění Sněmovny hledali. „Jde o neochotu hnutí ANO dohodnout se. Je to manažerské selhání premiéra v demisi. Výsledek je půl roku bez vlády s důvěrou,“ vyjádřil se i šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „KDU-ČSL je na předčasné volby připravena, nevidíme k nim důvod. Jsou až poslední možností, přičemž jiné ještě nebyly vyčerpány,“ dodal.