Jan Rovenský, Právo

Krach jednání mezi ANO a soc. dem. čekal málokdo. Co se stalo?



Sám tomu nerozumím. Od soc. dem. jsme celé jednání neslyšeli nic jiného, než že pan Hamáček má vést resort vnitra. Přitom se vždy profiloval jako odborník na obranu nebo na zahraničí, když byl předsedou Sněmovny a často cestoval. Celé jednání bylo o tom, že chceme vnitro pro Hamáčka. Jiná nabídka nepadla.

Řekli vám proč?

Že je to pro ně symbol. Přitom o trestním stíhání nebyla vůbec řeč, o tom pan Hamáček mluvil až před novináři na tiskovce. Snažil se být nad věcí, tak jsem řekl – dobře, kauza je u státního zástupce a resort spravedlnosti je nad státními zástupci, tak si jej vezměte, pokud máte pocit, že by ministr spravedlnosti mohl mít nějaký vliv na trestní stíhání. Logika je scestná, kdyby to tak bylo, tak asi bych byl těžko stíhán.

Jaké resorty jste tedy nabídli?

Ve středu jsme nabídli jim obranu, zahraničí, kulturu a školství. Ve čtvrtek jsme jim místo kultury a školství nabídli zemědělství a od kolegů jsem se nechal ukecat a s těžkým srdcem jsem kývl na práci a sociální věci, kde jsme chtěli dělat důchodovou reformu a řešit zneužívání dávek. Nabídli jsme pak i spravedlnost, i prvního náměstka na vnitru.

Od soc. dem. jsme ale slyšeli jen to, že chtějí Hamáčka na vnitro a pokud nám ho nedáte, tak nechceme nic. Dostali by tedy pět resortů, a ještě dva silové – spravedlnost a zahraničí. Tu obsesi vnitrem nechápu.

Není to spíš vaše obsese? Kdybyste pustil vnitro, mohla být vláda s důvěrou.

Ministerstvo vnitra má za sebou nějakou reformu policie, kauzy jako Bereta a podobně a jako resort pod ministrem Chovancem má nějakou historii. Za první vlády měli vnitro a my spravedlnost, a to jim nevadilo.

Mohlo to být tentokrát zase tak.

Ustoupili jsme xkrát. V programu, počtu resortů i v jednotlivých ministerstvech. Udělali jsme maximum.

To říká soc. dem. také. Ale výsledek žádný.

Soc. dem. neudělala vůbec nic. Jen od samého začátku opakovali, že chtějí vnitro. O programu soc. dem. nebyla ani řeč. Proč odmítli ministerstvo práce a sociálních věcí, když tam mohli plnit program? Když je jejich program tak důležitý, tak proč trvali na vnitru?

Neobáváte se, že se situace obrátí proti vám?

Proč? Zachovali jsme se velice konstruktivně, straně, která získala o 22 procent méně jsme nabídli pět resortů a dva silové. Odmítla ale nás. Nerozumím tomu, proč to zkrachovalo.

Zeptám se v úterý klubu, zda jsem stále jediným kandidátem ANO na premiéra

Co teď dál? ČSSD řekla, že jde do opozice, sáhnete po SPD?

Příští týden v úterý se poradíme v poslaneckém klubu ANO a o termín požádám i pana prezidenta.

Myslíte, že prezidenta Zemana potěšíte, když se zasazoval o koalici ANO a soc. dem. s podporou komunistů? Třeba vás už nejmenuje napodruhé premiérem. Počítáte s něčím takovým?

Pokud vím, tak pan prezident na sjezdu ČSSD mluvil o tom, aby nás tolerovali.

Po krachu jednání si myslíte, že je tolerance ze strany soc. dem. možná?

Nevím. To je na ČSSD, jak se rozhodnou. Čekali jsme, že se domluvíme a pro vládu jsme udělali maximum. To oni neustoupili ani o centimetr. V ničem. Od začátku jen mluvili o vnitru pro Hamáčka.

Budete tedy jednat s okamurovci? Mohlo by vám to způsobit rozkol v hnutí, protože už čtyři ministři řekli, že by ve vládě tolerované SPD nebyli a i někteří poslanci ANO to odmítají.

Pane redaktore, s SPD nejednáme. Nejdřív se poradím o situaci s klubem a pak budu pana prezidenta informovat o jednání.

Kdy tedy můžeme očekávat vládu s důvěrou?

Nevím. Jedna možnost jsou předčasné volby. Pirátům a ODS podle některých průzkumů stoupají preference, tak kdo ví, jestli to není varianta.

Varianta je také, že byste nedělal premiéra. Stále jste jediným kandidátem ANO na premiéra?

Na to se zeptám v úterý na klubu. Řeči o mém trestním stíhání rozhodně odmítám, taková rétorika je nepřijatelná. Někdo si na mě objedná stíhání a teď o tom soc. dem. stále mluví. Tak snad ctí presumpci neviny? Přitom mluví o vnitru a spravedlnosti, jakékoli zásahy ale zcela odmítám.