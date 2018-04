Renáta Bohuslavová, Novinky

Ačkoli je hlavní město Praha bráno jako jeden z krajů, volby v něm probíhají společně s těmi komunálními a pro ty limity na kampaň podle ministerstva vnitra neplatí, i když se o tom při přípravě zákona uvažovalo.

„Jedním z klíčových problémů bylo, jak oddělit kampaň do zastupitelstva hl. města Prahy od kampaně pro volby do zastupitelstev jednotlivých městských částí a jak upravit právní odpovědnost za případné porušení pravidel financování volební kampaně u sdružení nezávislých kandidátů, které nemá právní osobnost,” uvedla Klára Pěknicová z oddělení komunikace ministerstva vnitra na dotaz Novinek, zda bude nějak financování pražské kampaně kontrolováno.

Jinými slovy to znamená, že strany nebudou mít povinnost zřídit transparentní volební účet, vést účetnictví ani zveřejňovat informace o financování kampaně a vyhotovovat závěrečnou zprávu.

Na místní úrovni je transparentnost vedení volební kampaně do jisté míry kontrolována v důsledku osobní znalosti kandidátů a jejich poměrů Ministerstvo vnitra

„V řadě zejména menších obcí by to mohlo být příčinou nekonání voleb pro nedostatek kandidátů. Navíc lze předpokládat, že na místní úrovni je transparentnost vedení volební kampaně do jisté míry kontrolována v důsledku osobní znalosti kandidátů a jejich poměrů,” doplňuje Pěknicová k tomu, že Praha se řídí zákonem o volbách do zastupitelstev a obcí.

Praha jako kraj? Musela by se měnit ústava



Pokud by měly volby na pražský magistrát probíhat současně s krajskými volbami, muselo by podle senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) dojít k úpravě ústavního zákona.

Jiří Dienstbier

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Mockrát se debatovalo, že volby do zastupitelstva hl. města by měly být zároveň s volbami do krajů a podléhat zákonu o volbách do krajských zastupitelstev, ale nikdy se to nestalo. Mimo jiné proto, že je k tomu třeba ústavní změna,” vysvětlil Dienstbier, který se aktivně podílel na úpravě volebních zákonů, jimiž byly od roku 2017 nastaveny limity pro volby.

Strany mají dnes pro volby do krajů limit sedm miliónů korun, ale mohou je v rámci jednotlivých krajů přelévat. Pro volby do Sněmovny je limit 90 miliónů a pro prezidentské a evropské volby se musí kandidáti vejít do 50 miliónů. Kandidáti na senátora pak mohou na kampaň vyčerpat 2,5 miliónu korun.

Na financování volebních kampaní dohlíží od loňského roku Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí. „Osobně myslím, že by bylo vhodné, aby volby na pražský magistrát pod tou legislativou byly,” řekl Novinkám člen úřadu Jan Outlý, ale dodal, že nyní s tím úřad nic udělat nemůže.

Piráti, KSČM i Starostové dají z vlastních zdrojů dva milióny



O tom, kolik v Praze strany hodlají utratit, zatím nemají všechny jasno. „Praha je složitá. Kampaň tu bude financovaná z oblasti, pak kampaň magistrátní, která se prolne s celorepublikovou. Nedá se proto ještě zcela odhadnout, na jaké peníze to vyjde,” uvedl pro Novinky tiskový mluvčí hnutí ANO Vladimír Vořechovský.

Pražští komunisté podle 1. místopředsedy strany Petra Šimůnka do kampaně vloží 1,5 miliónu korun, 250 tisíc přidá ústřední výbor strany a přispějí také jednotliví kandidáti.

Kolem dvou miliónů plánují utratit i Piráti a Starostové. Obě strany ještě navíc počítají s dary, které budou moci podporovatelé posílat na transparentní účty. Hnutí STAN navíc počítá i s penězi od TOP 09, jelikož do voleb jdou ve společné koalici. [celá zpráva]

Na peníze od podporovatelů spoléhá i hnutí poslance za KDU-ČSL a starosty Prahy 7 Jana Čižinského Praha Sobě, který již sbírá příspěvky na transparentním účtu.

Zajímavé bude podle senátora Dienstbiera sledovat, jak strany vykážou podporu pro kandidáty do Senátu, kde volby proběhnou souběžně. Ti mají totiž ze zákona limit 2,5 miliónu a vynaložené náklady musí vykázat.