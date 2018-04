jas, Novinky

„Je to pouhých 100 000, což je podle názorů vlády málo,” popsal Brabec. Vedle občanů by podle komunistů mohla referendum vyvolat vláda, 101 poslanců nebo 41 senátorů.

Jak Brabec připomněl, návrh komunistických zákonodárců by umožnil hlasovat i o vystoupení z NATO či Evropské unii. „To vláda odmítla již u těch předchozích návrhů,” dodal s poukazem na návrh SPD. „Nejblíže představě vlády je návrh, který je předložen kolegy z ČSSD,” dodal vicepremiér.

Materiál rovněž neobsahoval žádné kvórum, které by podmiňovalo platnost referenda, což by v konečném důsledku mohlo vést k tomu, že o zásadních otázkách by mohla rozhodovat aktivovaná minorita.

Neuspěli ani s náhradním výživným



Komunisté neuspěli ani s návrhem zákona o náhradním výživném. To by podle návrhu za neplatiče alimentů hradil stát. Vláda upřednostňuje zavedení zálohovaného výživného. To preferuje ČSSD, s níž hnutí ANO jedná o vládě.

Komunisté by měli kabinetu poskytovat tichou podpor. Brabec se ani přes odmítavá stanoviska neobává, že by o přízeň KSČM přišel. O rozdílných stanoviscích podle Brabce obě strany dlouhodobě ví.

„Kolegové naše názory znají. Oni ví, že máme opravdu diametrálně odlišná stanoviska na řadu parametrů,” uvedl k zákonu o referendu. Debata o konečné podobě zákona proběhne především ve Sněmovně.