Karolina Brodníčková, Právo

Pokud se s ANO dohodne na vládě, ČSSD očekává, že hnutí její požadavky podpoří. „Případné změny v uspořádání Sněmovny jsou jedním z témat, o kterých jednáme,“ přiznal Právu předseda ČSSD Jan Hamáček, který je zároveň prvním místopředsedou Sněmovny.

V souvislosti s přeobsazením místa předsedy bezpečnostního výboru se hovořilo o bývalém ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD).

Jednání bezpečnostního výboru v polovině března. Uprostřed šéf výboru Radek Koten z SPD.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Změna by mohla nastat i v křeslech místopředsedů kontrolního, mandátového a imunitního výboru, zemědělského výboru, výboru pro obranu, životní prostředí nebo pro veřejnou správu. Tam všude totiž sedí zástupce SPD, zatímco ČSSD nikoli.

SPD nepodpoří vládu s ČSSD

Motiv požadavku ČSSD je zřejmý. Kromě toho, že za pozice ve vedení výborů a komisí jsou příplatky a jejich předsedové bývají ve středu mediálního zájmu, který strana s 15 poslanci potřebuje, soc. dem. chce zároveň tímto krokem rozbít vztahy mezi ANO a SPD, aby ji hnutí nemohlo v budoucnosti ve Sněmovně s SPD při hlasování obcházet.

V neposlední řadě pak poslance SPD pokládá za nekompetentní řídit orgány Sněmovny. Kvůli výrokům znevažujícím utrpení Romů za druhé světové války proběhl v dolní parlamentní komoře 7. března i neúspěšný pokus odvolat z pozice místopředsedy Sněmovny šéfa SPD Tomia Okamuru. Toho však podrželi poslanci ANO a KSČM.

Tento požadavek je součástí politiky ČSSD – je to politika koryt a falešných slibů. Dnes se opět, přes politickou porážku, hrabe do koryt za každou cenu. Tomio Okamura, šéf SPD

Okamuru nynější snahy ČSSD rozčilily. „Hnutí SPD považuje požadavek ČSSD na odvolání SPD z vedení výborů a jejich nahrazení poslanci ČSSD ve Sněmovně za nehorázný. Tento požadavek je součástí politiky ČSSD – je to politika koryt a falešných slibů. Dnes se opět, přes politickou porážku, hrabe do koryt za každou cenu,“ napsal Právu.

Čím více ČSSD získá, tím spíš podpoří vstup do vlády její členové. Uspořádání vnitrostranického referenda by měl v sobotu 7. dubna schválit sjezd strany. Menšinová vláda ANO a ČSSD se má opírat o hlasy komunistů. Původně se spekulovalo i o podpoře SPD, to však Okamura v úterý odmítl. „SPD v žádném případě nepodpoří koaliční vládu s ČSSD a trvá na poměrném zastoupení stran ve vedení Sněmovny,“ napsal Právu Okamura.

„ČSSD je strana, která se zásadním způsobem podílí na špatné situaci v České republice. Je to strana, která notoricky slibuje, a potom neplní svůj program. Také je to strana, kde jsou politici, jako je pan Chovanec nebo Zaorálek. Takovou stranu v takové vládní konstelaci naše hnutí v žádném případě nepodpoří,“ uvedl Okamura.

O celé situaci jednání o vládě bude ve středu opět hovořit prezident Miloš Zeman s Hamáčkem a prvním místopředsedou Jiří Zimolou. Výsledek se ukáže zřejmě ve čtvrtek, kdy proběhne schůzka mezi představiteli ČSSD a ANO. Podle informací Práva požaduje ČSSD ministerstvo pro místní rozvoj nebo dopravu, resort práce a sociálních věcí, zdravotnictví a vnitro nebo finance.

Hamáček na vnitro?

„Stále platí, že hnutí ANO si vyžádalo čas na rozmyšlenou. Naše požadavky jsme jim na posledním jednání sdělili. Usilujeme o resorty, na kterých budeme moci prosazovat sociálnědemokratický program,“ napsal Právu Hamáček.

V případě, že hnutí ANO pustí soc. demokratům vnitro, bude tento resort řídit zřejmě právě on. Zimola by podle předpokladů uvnitř soc. dem. měl převzít funkci ministra pro místní rozvoj nebo ministra dopravy. „O jednotlivých ministerstvech vyjednáváme, jména se zatím nediskutují. Podle mého názoru by předseda Hamáček měl být ve vládě, nechci ale spekulovat o jakémkoli postu,“ napsal Právu Zimola.

Jiří Zimola

FOTO: Milan Malíček, Právo

Už minulý týden zdůraznil, že sám se do vlády nehrne: „Já jsem byl zvolen za statutárního místopředsedu s cílem pomoci zachránit ČSSD. Ta se dá zachránit prací ve členské základně. Prioritně se vidím právě tam.“

ČSSD dále žádá ve vládě pět křesel, zatímco ANO dosud nabízelo čtyři. Podle Babiše však mohou jednat, byť o požadavcích soc. dem. Právu sdělil, že jsou „přes čáru“. Na Facebooku včera dodal: „Ale chápeme jejich situaci a budeme o tom přemýšlet. Ve středu a čtvrtek budeme pokračovat.“

Popřel, že by ČSSD vytvořil křeslo na míru. „Pár lidí mi navrhlo, že bychom mohli ČSSD nabídnout čtyři ministry a k tomu jim ,vyrobit´ ještě pátého jen tak na oko. Takového toho, jak se mu říká ,ministr bez portfeje´. Podle mě by se ale takovému postu mělo říkat ,ministr na okrasu´ Takže tohle fakt ani náhodou. Ministři tady mají být od práce,“ dodal.