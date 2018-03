Karolina Brodníčková, Právo

Zimola však kolegům doporučuje, aby se „vrátili na zem“ a nechtěli toho po vyjednavačích moc. Nechápavě se oranžoví politici tváří také k požadavku vedení ČSSD získat ve vládě resort financí. Na něj prý totiž není ve straně vhodný kandidát. Jasno není ani v tom, kdo by usedl do čela žádaného ministerstva vnitra. V kuloárech se hovoří o Zimolovi, ten jej však nechce.

Co s financemi, ptají se v ČSSD

„Ono to není tak jednoduché a soc. dem. si musí uvědomit, že my už nemáme 30 procent. My máme sedm procent. Můžeme být rádi, že s námi někdo jedná a že nás automaticky nevhodil do opozice,“ řekl Právu Zimola.

„Jestli si někdo představuje, že s těmi sedmi procenty proti 29 procentům hnutí ANO prosadíme sto procent našeho programu a ještě k tomu obsadíme post premiéra, ministra vnitra, spravedlnosti a financí a nevím čeho dalšího, tak bych mu doporučil, aby nejdřív vystřízlivěl a vrátil se nohama na zem,“ dodal.

Zimola tak komentoval středeční schůzku špiček ČSSD a ANO, na které sám byl. ČSSD ustoupila z požadavku, aby Babiš z vlády odešel, chce však za to křeslo ministra financí či vnitra a celkem pět resortů. Požadavek na pět ministerstev ale Babiš nepovažuje za reálný, zbytek nekomentoval.

Jedním z nejhlasitějších kritiků výsledků jednání se stal poslanec Jaroslav Foldyna, který na pokračování sjezdu 7. dubna kandiduje na místopředsedu. Foldyna byl přitom donedávna tvrdým příznivcem koaliční vlády s ANO a se Zimolou sedí v platformě Zachraňme ČSSD.

„Co budeme řešit s financemi? Diskuse je o spravedlnosti a vnitru. A hlavně pořád o trestním stíhání pana premiéra. Členská základna to tak jednoduše nevnímá,“ zdůraznil.

„Vadí mi, že než na jednání šli, tak říkali, že ČSSD odmítá Babiše jako premiéra. Ale hned to vyměnili za finance a za vnitro,“ dodal Foldyna.

Připomněl Hamáčkův výrok ze středečního odpoledne. „Já jsem slyšel, že Andrej Babiš řekl, že bude do smrti kandidovat na premiéra, my budeme zase do smrti říkat, že nám to bude vadit,“ řekl tehdy Hamáček.

Podle Foldyny mělo vedení ČSSD hájit stanovisko únorového sjezdu, který přijal „měkčí“ usnesení, že trestně stíhaná osoba ve vládě je „zásadní problém“, nikoliv že je ostře proti Babišovi, jak vyzníval protinávrh usnesení. „Myslím, že měli do poslední chvíle prosazovat to, na co dostali mandát od sjezdu,“ uzavřel Foldyna.

Sám nyní nemá jasno, jak bude hlasovat v referendu. „Obávám se, že to bude velmi složité přesvědčování členské základny,“ míní Foldyna.

Podobný názor má i europoslanec Miroslav Poche. „Členská základna to vnímá velmi negativně. Samozřejmě že to do tohoto bodu muselo dojít, protože hnutí ANO avizovalo, že se Babiše nevzdá,“ řekl Právu.

Domnívá se, že delegáti sjezdu potvrdí stanovisko z února a budou žádat vládu bez trestně stíhaného člověka.

S negativním postojem vůči případné vládní koalici se setkávají i další oranžoví politici, kteří si však nepřáli být jmenováni. „Kdyby bylo referendum dnes, tak vládu členové stoprocentně odmítnou. Ale za týden se stát může cokoliv,“ řekl předseda jedné z krajských ČSSD a další jeho slova potvrdil.

Pozitivně ohodnotil jednání poslanec a kandidát na místopředsedu Antonín Staněk. „Ukazuje se, že jednání mohou vést k dohodě, která by mohla být přijatelná pro poslance i členskou základnu. To je vidět na tom, že původně se říkalo, že se nebude jednat o vnitru nebo financích, ale ukazuje se, že to je jednatelné,“ řekl pro Právo.

Ministři neznámí

Poslanec Jan Birke nevěří, že by hnutí ANO uvolnilo ve vládě ČSSD vnitro či finance. „Kdyby to chtěli udělat, tak to udělali už dávno,“ podotkl.

Pardubický hejtman Martin Netolický míní, že pokud se ČSSD s ANO dohodne, nesmí do personálních nominací na oranžových ministerstvech Babiš hovořit. „Hnutí ANO by mělo akceptovat jakoukoliv nominaci,“ uvedl pro Právo.

Pokud by ANO ustoupilo a uvolnilo pro ČSSD ministerstvo financí, stejně soc. dem. prý netuší, koho na něj posadit. Spekuluje se o exministru Janu Mládkovi, který je ekonomem ČSSD a nyní za ni vyjednává o daních, jenže ten je pro mnoho kolegů i Babiše nepřijatelný.

Pro vnitro by se podle některých soc. dem. hodil Zimola. „Není to pravda, nevím, z čeho kolegové vycházejí. Já jsem byl zvolen za statutárního místopředsedu s cílem pomoci zachránit ČSSD. Ta se dá zachránit prací ve členské základně. Prioritně se vidím právě tam,“ řekl Právu, avšak dodal: „Ale tím neříkám, že nemohou nastat okolnosti, které by mě přiměly mé současné rozhodnutí změnit.“