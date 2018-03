Vladimír Klepáč, Právo

Její bývalý manžel ji léta živil, šatil, odpustil jí hrazení výživného na dceru, kterou má v péči, a navíc ji nechal u sebe bydlet. Nyní jí vymohl důchod, příspěvek na péči a doplatek přes půl miliónu korun.

Muž se obrátil na ombudsmanku Annu Šabatovou s žádostí o pomoc. Upozornil ji na to, že jeho někdejší ženě nebyl z nepochopitelných důvodů přiznán invalidní důchod.

Bez bývalého manžela by si žena neporadila Anna Šabatová

Ochránkyně práv skutečně zjistila hned dvě naprosto zásadní pochybení. Výsledek: nyní nově žena pobírá 9100 korun měsíčně coby invalidní důchod a zároveň příspěvek na péči. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jí doplatila neuvěřitelných 570 000 korun.

„Bez svého bývalého muže by si žena neporadila. Tento případ není jen o tom, že nebyly správně přiznány dávky, ale i o podpoře, kterou muž své bývalé partnerce poskytl. Sám tak musel řešit složité problémy,“ řekla Právu Šabatová.

Žena byla v roce 2013 uznána invalidní, a to ve třetím, tedy v nejvyšším stupni invalidity. Jenže nesplnila podmínky pro to, aby jí mohl být vyplácen invalidní důchod. Neměla totiž před vznikem invalidity odpracovaný dostatečný počet let.

Ombudsmanka ale zjistila, že termín vzniku invalidity byl stanoven chybně, a to ke dni, kdy byl zpracován lékařský nález. Posudkový lékař vůbec nezhodnotil to, že se léčí s psychickými potížemi již od roku 2004. „Invalidita rozhodně nenastala až při vyšetření lékařem,“ vysvětlila Šabatová.

Mnohem vyšší nárok

Na problém upozornila ČSSZ, která okamžitě nařídila mimořádnou kontrolní prohlídku ženy. Při té bylo rozhodnuto, že termín vzniku invalidity byl stanoven špatně. Vznikla v roce 2010, kdy měla odpracována všechna léta potřebná k tomu, aby jí byl řádně vyplácen invalidní důchod. Ženě byl tedy přiznán až nyní díky exmanželovi, a to ve výši 4700 korun měsíčně.

Navíc ochránkyně prověřila i částku 880 korun měsíčně, kterou žena dostávala od státu jako příspěvek na péči. Za tyto peníze si měla zajistit pomoc pečovatelky například při nákupu potravin, při svém koupání nebo při cestách k lékaři.

Zdravotní stav ženy je ale mnohem vážnější, než se původně zdálo. Má proto nárok na vyšší příspěvek na péči, než dostávala.

Neměla ani kam složit hlavu

Nyní je jí touto formou nově měsíčně vypláceno 4400 korun. Žena není mimo jiné schopna „orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně na ně reagovat“. Je omezena ve svéprávnosti. ČSSZ jí nyní zpětně uhradila vše, nač měla po dlouhá léta nárok.

Její bývalý manžel si při jednání s úřady užil své. Mimo jiné žádal o to, aby dostávala alespoň příspěvek na živobytí. Jeho soucit s bývalou ženou byl důvodem, proč jí nebyl přiznán. Ženu ve svém domě ubytoval ve stavu nejvyšší nouze, protože doslova neměla kam složit hlavu.

Jenže úředníci vyhodnotili celou situaci tak, že příspěvek nepotřebuje, protože je o ni přece postaráno, společná domácnost na tom není tak špatně, a navíc i jídlo, které jí dával bývalý manžel, posuzovali jako společné.