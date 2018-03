Karolína Brodníčková, Právo

První místopředseda míní, že referendum o setrvání v EU by se mělo uskutečnit nejdříve v příštím volebním období. Opřít svůj postoj může o usnesení, které si účastníci sobotního jednání platformy Zachraňme ČSSD v Třešti schválili. V něm mezi prioritami, které chce platforma prosadit, stojí zavedení celostátního referenda včetně otázek členství ČR v mezinárodních organizacích.

Myslím, že je žádoucí umožnit lidem hlasovat i o setrvání ČR v EU. První místopředseda ČSSD Jiří Zimola

Oranžoví poslanci přitom sami předložili přísný zákon o obecném referendu, který hlasování o mezinárodních otázkách vylučuje. K vyvolání referenda by bylo potřeba 850 tisíc podpisů. S tímto návrhem v úterý souhlasila vláda. [celá zpráva]

Diskusi o referendu rozbouřil Zimola už před několika dny. „Myslím, že je žádoucí umožnit lidem hlasovat i o setrvání ČR v EU,“ napsal v komentáři pro Právo.

Kolegové z platformy se jeho nápadu chytli. „Nesnažím se stranou cokoli protlačovat. Neexistuje ale žádné stranické usnesení k tomu, jak má ČSSD prosazovat referendum. Poslanecký návrh je názorem klubu. Vedle toho se ukázalo, že je ve straně i jiný názor, a je otázka, který je legitimní,“ řekl v pondělí Právu Zimola.

Sám prý volá jen po diskusi. „Ať se nějaký orgán usnese, že tohle bude finální stanovisko,“ dodal první místopředseda soc. dem.

Pokud by neprosadil svou verzi návrhu zákona, přistoupil by i na sepsání zákona zvláštního. „Může to být speciální zákon, podobný tomu, na jehož základě se hlasovalo v referendu o vstupu do EU v roce 2003,“ uvedl.

„O tom, že bychom měli lidem umožnit hlasování o setrvání v EU, jsem přesvědčen. Ale nemělo by se to dít rychle, referendum by se mělo vypsat nejlépe v dalším volebním období. Měla by tomu předcházet pečlivá analýza plusů a minusů, aby lidé nehlasovali pod vlivem emocí. Já mám pocit, že dnes jsou lidé schopni hlasovat proti EU jen na základě zkreslených informací,“ dodal Zimola.

Platforma proti většině poslanců

Hamáček ale nevidí důvod, proč by se o návrhu platformy měla ČSSD bavit. „Z našeho pohledu jasně platí návrh zákona o referendu, který jsme poslali do Poslanecké sněmovny. Další důvod k diskusi nevidím. Předložili jsme náš návrh a za ním si stojíme,“ řekl Právu.

Způsob, jakým prosazuje platforma svůj názor, některé poslance rozčilil. „Je to naprostý nesmysl a myslím si, že by se přátelé, pokud chtějí zachraňovat sociální demokracii, měli takových vyjádření zdržovat. Debatu můžeme vést uvnitř soc. dem., a ne ji vzkazovat takto přes média,“ řekla Právu Alena Gajdůšková.

„Tato platforma nemá žádnou legitimitu, může si hlásat své názory, ale jestli chtějí soc. dem. skutečně pomoci, tak by je měli hlásat uvnitř,“ dodala.

Proti referendu o mezinárodních otázkách je i poslanec Milan Chovanec. „Máme předložený návrh zákona, vláda ho chce projednat, hnutí ANO na něj má pozitivní náhled. Takže nevím, proč se děje toto. Asi si budeme muset na sjezdu odhlasovat, jaké je směřování soc. dem. Já pevně věřím, že jsme stále strana proevropská,“ řekl Právu.

Hlasování o EU nebo NATO by v referendu neumožnil ani Roman Sklenák, nástupce Bohuslava Sobotky ve Sněmovně. „Rozhodně ne. Už to, že se vede tato diskuse o přípustnosti takového referenda a že se hovoří o tom, že by někteří politici chtěli opustit EU, Českou republiku poškozuje,“ míní. „Nesouhlasím, abychom si s tímto tématem zahrávali. Pokud budu mít jako zákonodárce zodpovědnost, nikdy nezvednu ruku, abychom vyvolávali otázku czexitu,“ zdůraznil.

Poslanec Ondřej Veselý zdůraznil, že návrh ČSSD o obecném referendu má ve Sněmovně širokou podporu. „Shoda je na tom, že mezinárodní smlouvy v referendu hlasovatelné nebudou,“ dodal. Zákon umožňující referendum o EU nebo NATO nepodporují například ani další členové klubu Tomáš Hanzel, Jan Birke a podle dřívějších vyjádření poslanec a bývalý lídr voleb Lubomír Zaorálek nebo Roman Onderka.

„Jestli kdokoli, kterýkoli politický subjekt v ČR bude řešit naše setrvání v EU, tak by měl postupovat stejným způsobem, jakým jsme do EU vstupovali. To znamená, že by to měl být speciální zákon,“ míní Onderka.

Členy platformy Zachraňme ČSSD z poslaneckého klubu jsou pouze Jiří Běhounek (nestr.) a Jaroslav Foldyna. Ten odmítá hlasovat pro návrh kolegů z klubu. „Asi připravíme nějaký pozměňovací návrh. Zákon v podobě, jak je navržen ČSSD, nepodpořím, dokud tam nebude možnost hlasovat o všem,“ řekl Právu Foldyna.