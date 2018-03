Jan Martinek, Právo

„Zvedli jsme vládní návrh, který se aktualizoval. Nově navrhujeme zkrátit lhůtu, po které si může rodič o zálohované výživné požádat, z původních tří měsíců na dva. Rodič by nově měl právo požádat si i v situaci, kdy by nedostával plnou výši soudem stanoveného výživného,“ uvedla ve středu Gajdůšková.

Vládní hnutí ANO mělo v minulosti se zálohovaným výživným problémy. Současná ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová Právu nedávno řekla, že opatření jako takové úplně nezavrhuje, ale že původní vládní předloha obsahovala spoustu chyb a nedořešených věcí.

Toho se ČSSD nebojí. „Zákon je komplexní, je v souladu s evropskými směrnicemi a řeší všechny nedostatky, které měla původní vládní předloha,“ řekla Gajdůšková. „ANO už návrh v minulosti podpořilo, takže s tím snad zásadní problém mít nebudou,“ doplnil předseda ČSSD Jan Hamáček.

Stát prý umí lépe vymáhat



Opoziční politické strany návrh kritizovaly, podle nich by zálohované výživné byla jen další sociální dávka, kterou by stát neměl jak vymáhat. Hamáček uvedl, že návrh by zatížil státní kasu přibližně několika stovkami miliónů, a vymahatelnost výživného by podle něj zvýšil. „Je lepší, když to břemeno ponese stát, který má na vymáhání lepší prostředky než osamělá matka, nebo otec,“ myslí si předseda soc.dem.

„Pokud má pan premiér Babiš na to, aby na návštěvě Liberecka sliboval desítky miliónů, určitě má na to, aby uvolnil peníze tam, kde jsou skutečně potřeba,“ uvedl Hamáček. Narážel tak na nedávnou vládní návštěvu Libereckého kraje, kde premiér slíbil investice například do infrastruktury a revitalizace bývalého vojenského prostoru Ralsko.