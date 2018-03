„Plout se dá všude, dokonce i tady v Praze na Vltavě, a do Chorvatska to není zase tak daleko. Jachting je velmi populární nejen jako sport, ale i jako životní styl,“ řekla Novinkám Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu. Na pražské výstavě For Boat si děti mohou vyzkoušet plachetnice ve speciálním bazénu, který je v Česku na veletrhu vůbec poprvé, nebo na trenažéru, dospělí mohou vyzkoušet windsurfing.

Popularitu windsurfingu potvrzuje i zastupitel firmy Vennie Surfboard Václav Holub. „Český národ je v tomto ohledu šílený, protože ty nejméně dostupné sporty jsou tady nejvíc dělané. Co se týče windsurfingu jsme velmoc, ačkoliv tady moc nefouká. Naši stávající zákazníci většinou jezdí do Francie, na Srí Lanku nebo na Bali, ale zkouší to i tady za motorákem na vlně, proto ty prkna děláme,“ vysvětlil.

Velmi oblíbenou zábavou je také podle Vladimíra Tomana z České lodní dopravy Charter plavit se po kanálech Holandska a celé propojené Evropy. K tomu je ideální loď Greenline Yacht 39, která se se svým relativně nízkým ponorem hodí jak do mělkých říčních a jezerních vod, tak i na moře. Dvanáctimetrová loď s koupelnou, kuchyní a dvěma ložnicemi odpovídá komfortu, který dnes zákazníci vyhledávají.

Loď Greenline byla také největší lodí výstavy. „Cena je podle vybavení, ale tento kus stojí 250 tisíc eur (asi 6,4 miliónu korun),“ řekl Toman. Dodal, že na Greenlinu 33 vezli Karla Gotta na jeho stejnojmennou výstavu.

Na tomto kousku se proháněl i James Bond.

Skútr z Bondovky



Další kuriozitou veletrhu, který Novinky navštívily, je vodní skútr Wetbike. „Je to průkopník vodních skútrů, i když už dnes takový skútr s touto koncepcí neuvidíte. Tento stroj je z roku 1981, byl v jedné z Bondovek z Rodgerem Moorem a také to byla oblíbená hračka drogového barona Pabla Escobara. Normálně funguje, pravidelně s ním jezdíme,“ řekl Ota Vaníček ze společnosti Vodní skútry.cz s tím, že jeho cena se nedá vyjádřit - jen v Evropě jsou podle něj tři kusy.

Skútr dokáže jet padesátikilometrovou rychlostí, nové modely z letošního roku už jsou schopny rychlosti 120 km/h.

Výstava For Boat na pražském výstavišti PVA Letňany probíhá do 11. března.