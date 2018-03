V úterý na většině území sněží, konstatovali meteorologové, podle nichž může být intenzita sněžení přechodně i silná a napadne 5 až 10 centimetrů nového sněhu. [celá zpráva]

„Večer budou srážky postupně slábnout a v noci na středu bude od jihovýchodu oblačnost částečně ubývat. Při zmenšené oblačnosti a při teplotách pod bodem mrazu se bude na neošetřených komunikacích a silnicích místy tvořit náledí a zmrazky,” upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle meteorologů se navíc budou místy tvořit mlhy, které budou i mrznoucí.

Výstraha před sněžením platí pro Vysočinu, části Středočeského kraje, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj do 17 hodin. Náledí bude hrozit v Pardubickém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. A to od úterních 21 do středečních 9 hodin.