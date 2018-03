Hned prvním dotazem veřejnosti poslanec ANO a moderátor Aleš Juchelka pobavil. „Skončily úspěšné olympijské hry. Uděláte gesto a vyhlásíte výstavbu zimní haly na rychlobruslení?“ Premiér reagoval, že s trenérem Martiny Sáblíkové Petrem Novákem řešil stavbu bruslařského okruhu u Brna. „Probrali jsme to znovu. Ale prý tam nejsou vhodné podmínky. V Novém Městě na Moravě je ale pozemek, domluvili jsme se, že při výjezdu na Vysočinu se tam podíváme,“ potvrdil Babiš.

„Je třeba mezi starosty, primátory, hejtmany i ministry sepsat, co za investice je v Česku potřeba, i ve sportu. Například vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička má na stole sedmnáct zimních stadiónů, máme jeden ze šesti světových mamutích můstků v Harrachově. Otec Ester Ledecké mluvil o komplexu v Německu, kde lyžují po celý rok,“ naznačil premiér.

Podotkl, že jsou potřeba i investice do dalších oblastí. „Například domovy seniorů, nemluvím o obchvatech, dálnicích a rychlovlacích. Všechno bychom dali na papír,“ řekl Babiš. „Naslibuje všechno všem, to je strašné,“ uvedla k Babišovi Irena Ondrová, bývalá primátorka Zlína za ODS.

Jeden z dotazů se dotkl i současné vládní krize na Slovensku. „Máme doma dost problémů,“ řekl Babiš a pokračoval: „Je to složité, podle médií to vypadá hrozně. Pan prezident Kiska vystoupil s určitým návrhem. Vražda je katastrofa. To se snad tady v regionu nikdy nestalo. Vrhá to Slovensko do špatného světla. Je potřeba, aby se to vyšetřilo a lidé se dozvěděli pravdu.“