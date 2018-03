„Bruslař se probořil do ledové vody u Žďákovského mostu. Zmizel pod ledem a přes veškerou snahu záchranářů se ho nepodařilo zachránit. Na vyhledávání těla byli povoláni potápěči HZS Jihočeského kraje,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Další dva probořené se podařilo zachránit a s podchlazením byli převezeni do nemocnice.

Brněnská městská policie varovala bruslaře před tím, aby na nestabilní led vstupovali.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Jihočeští hasiči důrazně varují před vstupem na led. V těchto dnech se totiž citelně oteplilo a led už slábne. „Vzhledem k rostoucím teplotám varujeme před vstupem na led jihočeských rybníků a řek,“ apeluje na veřejnost Matějů.

Dramatický zásah spojený s bruslaři zažili záchranáři také před několika dny v Písku v části obce Hradiště. „Pod dvěma bruslaři se na řece probořil led. Paní si ve vodě namočila pouze nohy, další dva lidé ji pomohli na břeh a dovedli do přivolané sanitky. O mnoho horší situace byla s topícím se mužem. V místě jeho proboření byl led velmi slabý a hasiči se obtížně k muži dostávali. Pomoci člunu se ho nakonec podařilo z vody vytáhnout na břeh,“ popsala zásahy mluvčí jihočeských hasičů. Pro muže musel přiletět záchranářský vrtulník. Ten ale neměl kde přistát, a tak se bruslař zafixoval do nosítek a vytáhl do vrtulníku.

Žena se prochází se psem na zamrzlé vodní nádrži v Mariánském údolí v Brně-Líšni.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

Rodiče na bruslích tlačící před sebou kočárek, děti s pukem a hokejkami, ale i lidé v doprovodu psů byli v sobotu vidět na zamrzlých nádržích v Brně.

Bruslaři se začali objevovat na ledě v Mariánském údolí už dopoledne. Nejvíc bylo rodin s dětmi. Rodiče nepodcenili teplotu kolem minus šesti stupňů Celsia a děti teple oblékli. Mysleli také na bezpečnost, protože většina dětí měla na hlavě helmy. Objevilo se s nimi ale i několik dospělých.

Děti na ledě hrály hokej, kousek dál bylo zase vidět rodiče na bruslích, kteří tlačili kočárek. Další bruslaři zase s sebou měli psa.

Bruslit přišli lidé i na přehradu, kde bylo rovněž kolem minus šesti stupňů Celsia. Pro přehradu však vydalo Povodí Moravy výstrahu. "Nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Vzhledem ke slabým zásobám vody ve sněhu dochází v současnosti k plnění vodní nádrže, ledová vrstva není souvislá a může hrozit její prolomení," upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pod bruslařkou se probořil led na přehradě už v týdnu. Z vody ji vytáhli strážnici. Žena skončila v nemocnici. "V Mariánském údolí je to vzhledem k tloušťce ledu bezpečnější. Ale obecně na přírodních plochách nedoporučujeme bruslit, protože není možné garantovat bezpečný pohyb po ledu. Je to na vlastní nebezpečí," zdůraznil Ghanem.