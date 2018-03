Ministr Pelikán promyslí rezignaci, je nešťastný ze zvolení Ondráčka

Jsem zklamaný a nešťastný. Tak reagoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) na páteční diskuzi o šéfovi komise pro kontrolu GIBS. Vadí mu, že někteří jeho kolegové z hnutí hlasovali pro komunistu Zdeňka Ondráčka. Na dotaz, zda je to pro něj důvod, aby odešel z vlády hnutí ANO, odvětil, že si to musí promyslet. Řekl to v rozhovoru s novináři ve Sněmovně.