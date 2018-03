„Byl jsem jedním z několika stovek policistů, kteří v tom období zasahovali. Pokud bych měl něco po tolika letech učinit, nebylo by to stejně bráno veřejně. Nikdy jsem neporušil zákony této země,“ odvětil Ondráček na dotaz, zda by se neměl omluvit.

Na otázku, jestli by s odstupem času udělal něco jinak, odpověděl, že ne. „Ve svém osobním životě bych udělal mnoho věcí jinak, ve svém profesním životě bych nic neměnil,“ řekl.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Šéfa sněmovního kontrolního orgánu už poslanci volili v prosinci a v lednu. Jediným kandidátem byl Ondráček a Sněmovna ho tehdy nezvolila. V pátek už to bylo jinak. Ondráčkovi dalo hlas 79 poslanců. Kvórum pro zvolení bylo 78 hlasů.