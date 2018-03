Podobné slabé otřesy jsou podle Zedníka poměrně časté, většinou je cítí obyvatelé Harrachova nebo pohraničních oblastí Libereckého kraje.

Tentokrát na otřesy upozornil David Moučka až z Loun. „Vzbudilo mě to, pohnula se postel, jako by manželka vstávala, ale nebylo to tak," popsal svůj noční zážitek Moučka.

Přiznal, že má velmi lehké spaní a něco podobného nezažil poprvé. „Podíval jsem se na hodiny, bylo 03:35," dodal. Ráno se pak podíval na stránky seismologické služby a zjistil, že v tu dobu stanice skutečně zaznamenaly otřes.

Souvislost s těžbou



Nejsilnější byl na observatoři v Panské Vsi nedaleko Dubé na Českolipsku. To potvrdil i Zedník. "Nejbližší stanice naší sítě k Lubinu je právě Panská Ves, proto tam byl otřes cítit nejvíc," řekl. Zároveň se ale podivil, že tak slabý otřes mohl pocítit někdo až v Lounech.

"Normálně 2,7 u nás nikdo necítí, pocítíte 3,5 stupně, čtyři někde v příhraničních oblastech," poznamenal. Podobné otřesy jsou podle něj v Lubinu běžné a na české straně je většinou nikdo ani nepocítí.

Kolem polského Lubinu se podle Zedníka intenzivně těží měď na přírodní zlomové zóně, která se táhne sudetským směrem od severozápadu k jihovýchodu. "Tím, že tam těží, vyvolávají umělé zemětřesení stejně jako důlní otřesy na Ostravsku, kde se hloubkově těží uhlí. Na Ostravsku, když je trojka, tak je to poměrně vzácné, v Lubinu je to třeba jednou za týden nebo tak," dodal seismolog.

Občas dosáhnou otřesy čtyř stupňů, ale je to jen několik pozorování do roka. Nejčastěji z Harrachova, který je z české strany dolu nejblíže.