„Určitě nebudeme po telefonu s prominutím handlovat. U nás fungují jasná pravidla, jsme právní stát a rozhoduje to soud. V důsledku to může ještě rozhodnout ministr spravedlnosti. Ale to je vše,” řekl Martin Stropnický. Svému tureckému kolegovi Mevlütovi Çavusogluovi to chce telefonicky sdělit v úterý.

Verdikt českého soudu o Muslimovi by přitom podle Stropnického mohl padnout už v úterý. Rozhodnutí o vazbě je věcí soudů, extradiční žádost pak záležitostí soudů a ministerstva spravedlnosti.

Turecká strana se na českou diplomacii kvůli Muslimovi obrátila v neděli. „Obdrželi jsme nótu, v níž nám byl oznámen záměr požádat o vydání Sáliha Muslima a zároveň v ní Turecko žádá o předběžnou vazbu,” řekla v Praze mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Muslima zatkla česká policie o víkendu na základě zatykače vydaného Interpolem na žádost turecké vlády. Ankara Muslima, který byl do loňska ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD), zařadila před čtrnácti dny na seznam nejhledanějších teroristů. PYD je podle Turecka součástí turecké Strany kurdských pracujících (PKK), řazené k teroristickým organizacím.

V tureckých médiích se objevuje pro obě organizace společná zkratka PYD/PKK. PYD je politickým křídlem milicí YPG, které v Sýrii bojovaly proti Islámskému státu a podporovali je Američané. YPG ani PYD nejsou narozdíl od PKK na teroristických seznamech OSN nebo USA či EU. Všelichová a Farkas byli odsouzeni právě kvůli vazbám na YPG.

Praha kvůli vývoji požádala v některých zemích o lepší ostrahu svých velvyslanectví, upozornil český ministr zahraničí. Nic dramatického se podle něj ale zatím neděje, případné protesty jsou pokojné a lidé jen před zastupitelskými úřady „dávají najevo svoji podporu Kurdům obecně”. [celá zpráva]