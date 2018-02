Odmítl přitom výtky, že by jeho hnutí kolaborovalo s komunisty. „Laciný antikomunismus od lidí, kterým stranická příslušnost rodičů pomohla vystudovat a dnes jsou velcí zastánci demokracie, a dnes mi říkají, že jsem málem kolaborant, odmítám,“ řekl Stropnický, označil to za pseudomorálku.

„Pokud to bude jediný možný způsob jak vládu sestavit, tak nám nic jiného nezbývá,“ uvedl.

ČSSD: Nejdřív program, pak personálie



Předseda ČSSD Jan Hamáček připustil, že jeho strana jednání povede, ačkoliv si na nedávném volebním sjezdu odhlasovala, že nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem. Usnesení ČSSD revokovat nebude.

„Účast trestně stíhaného politika je pro nás stále zásadní problém. My ta jednání povedeme a nejprve se budeme bavit o programu. Pokud se přes programovou shodu dostaneme k personáliím, pak se budeme bavit i o našem usnesení,“ uvedl Hamáček. „Pokud by se nám zdálo, že jednání půjdou směrem, kterým nechceme, tak je kdykoliv můžeme ukončit,“ řekl. Připomněl, že ANO odmítá jejich programové priority, jako jsou zrušení karenční doby a zavedení progresivního zdanění.

ANO se zase nelíbí, že ČSSD chce čekat až na druhou část svého sjezdu, která se odehraje 7. dubna a v rámci které strana dokončí volbu celého vedení. „My bychom se na to vrhli už dříve,“ řekl Stropnický. Hamáček mu ale oponoval, že ANO až donedávna vyjednávalo o menšinové vládě. „Tady jsme ztratili tři měsíce. O žádné většinové či koaliční vládě se nejednalo,“ uvedl.

Neshoda na Okamurovi

Lídři se také neshodli na tom, zdali by měl být předseda SPD Tomio Okamura odvolán z křesla místopředsedy Sněmovny za své kontroverzní výroky ohledně tábora v Letech. Zatímco klub ČSSD se podle Hamáčka podepíše pod návrh lidovců, aby Okamura byl odvolán, Stropnický má za to, že by se měl odhlasovat bod při jednání Sněmovny, kde by předseda SPD své výroky vysvětlil. „Ať se o tom debatuje, může být řečeno spoustu zajímavého,“ řekl Stropnický.

Podle Hamáčka se debata povede i v případě, bude-li Okamura odvoláván. „Připomínáte mi pana ministra Pelikána, který minulý týden řekl, že se pan Okamura nikdy neměl stát místopředsedou Sněmovny, a pak se přiznal, že ho volil,“ řekl.