Odvolat Okamuru? Poslanci ANO rozpolceni

Babišovi poslanci se dostali do delikátní situace. Zejména jejich hlasy totiž mohou rozhodnout o tom, zda se šéf SPD Tomio Okamura udrží ve funkci místopředsedy Sněmovny. Naopak hlasy okamurovců by mohly rozhodnout o důvěře vládě, pokud by se premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš nedohodl na podpoře s ČSSD a zůstali by mu jen komunisté a právě SPD.