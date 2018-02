Složení ovlivní i nově zvolený tandem předsedy Jana Hamáčka a prvního místopředsedy Jiřího Zimoly. Na pozice místopředsedů podle informací Práva zamíří nejspíš pardubický hejtman Martin Netolický, radní Vysočiny Jana Fialová nebo olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk.

Podporu jim má zajistit dohoda mezi krajskými organizacemi. Shoda zatím však podle informací Práva nepanuje na dalších dvou jménech místopředsedů, kteří by grémium měli doplnit.

Vedení by mělo být co nejbarevnější. Nesmí být představitelé jiných názorů upozaděni Antonín Staněk

„Máme s předsedou půldruhého měsíce na to, abychom se dohodli na složení celého týmu. Myslím si, že je správné, abychom si o něj delegátům řekli a abychom nečekali apaticky na to, koho zvolí. Bude to náš tým, se vší důvěrou a odpovědností,“ řekl Právu Zimola.

Jedním z těch, kteří mají dobré vztahy s oběma politiky, je Netolický. „Soc. dem. má v čele dva lidi, kterým osobně věřím. Jsou to lidé slušní a vzdělaní. Pokud si myslí, že bych měl být součástí týmu, tak se ho rád zúčastním. Samozřejmě však záleží na delegátech sjezdu,“ řekl Právu Netolický, kterého Zeman zkritizoval na sjezdu za to, že podpořil na Hrad Jiřího Drahoše.

Sám Netolický je přitom vůči ANO a Andreji Babišovi přísnější než Zimola a Hamáček. „Pokud jednou legitimizujeme, že premiérem může být osoba trestně stíhaná, tak všechny další vlády budou poukazovat na tento precedens. Mnohem menší kauzy vedly k ukončení členství ve vládě,“ řekl Právu hejtman.

Hejtman Pardubického kraje a kandidát na místopředsedy ČSSD Martin Netolický

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Netolický se neobává, že by mu mělo ve volbě místopředsedy uškodit, že má špatné vztahy se Zemanem.

„Všimněte si, že dlouhý vřelý potlesk sklidil od delegátů ČSSD slovenský pan premiér Fico, ale pan prezident jen chladný, zdvořilostní. Pořád je v ČSSD skupina lidí, kteří v něm vidí svého gurua. Ale jeho projev nemohl nikoho v ČSSD oslovit. Pan prezident mluvil jako vyslanec hnutí ANO, až jsem se ptal, zda není členem,“ dodal Netolický.

Staněk, který neuspěl ve volbě předsedy ČSSD se ziskem 21 hlasů a nyní se uchází o post řadového místopředsedy, ještě před sjezdem hovořil o tom, že ČSSD musí trvat na podmínce, že obviněný člověk nesmí sedět ve vládě. Podle něj je přirozené, že v grémiu budou zastoupeny proudy s různými názory.

Antonín Staňek se po neúspěšné kandidatuře na předsedu ČSSD pokusí získat křeslo místopředsedy.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Vedení by mělo být co nejbarevnější. Nesmí se opakovat, aby představitelé rozdílných názorů byli vedením strany odejiti nebo upozaděni,“ řekl Právu.

Místopředsedkyní ČSSD by se podle krajských dohod měla stát Fialová, která je radní Vysočiny pro oblast školství. Otočit by chtěla směr v ČSSD, co se týče inkluze. Ta byla podle jejího mínění špatně připravena. Do sporu by se tak mohla dostat s Hamáčkem, který zase podporuje poslankyni a exministryni školství Kateřinu Valachovou.

Stejně jako Netolický si i Fialová myslí, že by ČSSD neměla ustupovat od podmínky, že Babiš nesmí sedět ve vládě. „Ta nálada na sjezdu taková byla, vedení musí jednat v rámci mantinelů, které jim sjezd udělil,“ řekla Právu.

Onderka a Hanzel jsou proti vládě

Na rozdíl od Hamáčka a Zimoly je Fialová kritičtější také k prezidentovi. „Mám k němu výhrady, ale respektuji ho jako prezidenta,“ podotkla.

Odlišné názory členů nového vedení však podle radní nemohou být na škodu. „Důležité je, abychom navenek vystupovali jednotně,“ dodala.

Podle zvyklostí by mezi místopředsedy měl usednout ještě nějaký Moravan, neboť kromě Staňka by seděli v nejužším vedení jen zástupci českých krajů. V kuloárech se uvažuje o brněnském exprimátorovi Romanu Onderkovi nebo o poslanci a primátorovi Karviné Tomáši Hanzelovi.

Jako kandidát z Moravy má šanci získat křeslo místopředsedy ČSSD bývalý primátor Brna Roman Onderka.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Onderka, který prohrál se Zimolou v boji o prvního místopředsedu o 200 hlasů, i Hanzel jsou ve směru k Babišovi ostřejší než tandem Hamáčka a Zimoly. „Co se týče možného vládního angažmá, má dle mého názoru ČSSD pouze dvě možnosti. Opozici nebo účast bez trestně stíhané osoby. Vyjednávání ukáže cestu a členská základna rozhodne,“ sdělil Právu Onderka.

Ještě před sjezdem si Hanzel stěžoval na nadšení některých soc. demokratů vstupovat do vlády, ačkoliv ta se k jejich lidem nechová dobře. Jako příklad jmenoval Svatopluka Němečka, kterého ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch vyhodil z ostravské nemocnice. I Němeček bude 7. dubna na místopředsedu kandidovat.

Nyní se Hanzel ve výrocích drží zpátky: „Co se týká vlády, tak je to teď na panu Hamáčkovi a Zimolovi, mají mandát sjezdu k vyjednávání. Já bych to nechal na nich, a až s něčím přijdou, tak to budu komentovat.“ Zvolení Hamáčka a Zimoly některým kandidátům šance usednout do vedení naopak snížilo. Mezi nimi je např. poslanec Ondřej Veselý, kterému ubližuje fakt, že je stejně jako Zimola z jižních Čech a tento kraj by těžko mohl mít ve vedení hned dva zástupce.

„Počítám s tím, že teď jsou mé šance velmi nízké,“ řekl Veselý. „Preferuji lidi, kteří mají ke koalici s hnutím ANO rezervovaný postoj, a je pro ně bližší varianta opozice,“ dodal.

Oslabené šance má i ústecký poslanec Jaroslav Foldyna, který se ostře staví k pražské ČSSD, která však významně podpořila Hamáčka.