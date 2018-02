„Považuji za dost vážnou situaci, že do ní (do funkce místopředsedy Sněmovny - pozn. red.) byl parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické, a to nemluvím o populismu a demagogii,“ řekl v pořadu České televize Rychetský.

Předseda Ústavního soudu uvedl, že Okamura se neměl dostat k funkci, ze které ho chtějí až nyní někteří poslanci (KDU-ČSL, TOP 09, STAN, velká část poslanců ODS a ČSSD) na základě jeho kontroverzních výroků o koncentračním táboře v Letech odvolat.

Podle něj je zbytečné nyní dlouze diskutovat o tom, zdali Okamuru odvolat, ten se prý místopředsedou Sněmovny neměl v první řadě vůbec stát. V západní Evropě by se podle něj demokratické politické subjekty spojily a reprezentanty takto zaměřené strany by do vysokých ústavních funkcí nevolily.

„V zemích, kde jsou podobné politické subjekty, se kterými se SPD přátelí, by se tohle stát nemohlo,“ doplnil Rychetský s tím, že funkce místopředsedy Sněmovny je propojená s reprezentací celého Česka.

To předseda Ústavního soudu prohlásil navzdory výroku ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO), který v téže debatě řekl, že místopředseda Sněmovny není významným ústavním činitelem. „Občas vede schůze,“ zhodnotil post Pelikán.

Zároveň ale s Rychetským souhlasil v tom, že se Okamura k podobné funkci neměl dostat. Sám jej ale do pozice místopředsedy Sněmovny pomohl zvolit. „Protože nás ale ostatní politické strany nechaly na holičkách, nemohli jsme se bez pana Okamury obejít,“ bránil svoje tehdejší rozhodnutí Pelikán s tím, že zatím neprozradí, zdali bude hlasovat pro jeho odvolání, či nikoliv.

Trestní stíhání na objednávku v každé zemi

Na přetřes se v Otázkách Václava Moravce dostaly i nedávné výroky premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) o tom, že si v Česku lze objednat trestní stíhání. Podle Pelikána se s tímto prohlášením utrhla demagogická lavina, přičemž si prý nikdo neuvědomuje, že trestní stíhání si lze objednat za určitých okolností všude na světě.

„V každé zemi se může, při počtu lidí, kteří mají pravomoc zahájit trestní stíhání, stát, že se mezi nimi najde člověk, který to bude ochoten udělat v nějakém případě na objednávku,“ prohlásil v diskuzi Pelikán.

Všichni kritici Babišových výroků se prý ohrazují vůči něčemu, co premiér v demisi neřekl. Podle Pelikána Babiš neřekl to, že je objednávka trestního stíhání v Česku rutinní záležitostí. Zároveň ale přiznal, že se v Česku něco podobného stát může, jedná se ale údajně o výjimku, která nemůže ohrozit celek.

Podle Rychetského však Babiš obecně zhodnotil stav české justice.

„Je to obecný hodnotící soud na případné trestní stíhání v této zemi. Věta (V Česku si lze objednat trestní stíhání - pozn. red.), která pro veřejnost znamená, že žijeme v zemi, kde není elementární právní jistota, kde existuje systém, ve kterém si lze něco podobného objednat,“ sdělil Rychetský.

Rychetský s Pelikánem v neděli rovněž diskutovali o návrhu zavedení obecného referenda předloženého hnutím SPD. Podle Rychetského by se dříve, než se začne debatovat o parametrech hlasování, měly strany zabývat tím, o jakých otázkách bude vůbec možné referendum vypsat. O znění zákonů by to podle něj být nemělo.

Pro Pelikána je nepředstavitelné v Česku zavést švýcarský model, kdy by se občané v referendech vyjadřovali k zákonům i několikrát do roka. Rovněž nechce vypisovat referenda o otázkách národní bezpečnosti.