V Moravskoslezském kraji jsou silnice sjízdné, ale řada z nich se zvýšenou opatrností. Na Frýdecko-Místecku, Opavsku a Bruntálsku jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Na silnicích ve vyšších polohách je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření většinou mokré.

Pro těžké nákladní vozy je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silničáři tam v kopcích nesmějí solit, protože silnice vede kolem nádrže Šance s pitnou vodou.

Noční sněžení zkomplikovalo život řidičům na jihu Moravy. Silnice tam jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, týká se to i úseků dálnic.

Uzavřené silnice kvůli kamiónům



Zvýšenou pozornost by měli věnovat řízení řidiči prakticky ve všech okresech kraje. Týká se to zejména silnic druhé a třetí třídy, ale také dálnic. Silničáři kvůli sněžení uzavřeli některé úseky pro kamióny. Týká se to silnice mezi Drnovicemi a Ježkovicemi na Vyškovsku a úseku Kuničky - Němčice na Blanensku z důvodu vyprošťování kamiónu.

V noci museli na silnicích zasahovat i hasiči. Na Blanensku museli vytáhnout zpět na silnici autobus, který sjel kolem do příkopu. U Černé Hory uvízla na náledí dodávka.

Práci měli silničáři v noci i v Brně. Do ulic vyjelo všech 21 sypačů Brněnských komunikací. „Bylo spotřebováno cca 220 tun posypové soli a propluhováno 550 km komunikací. Vozovky v naší správě jsou nyní po provedené údržbě převážně holé a mokré," uvedl provozní ředitel městské společnosti Leoš Chasák.

Sjízdnost silnic ve Zlínském kraji komplikuje mlha a na některých místech námraza. Ve vyšších polohách kraje leží na silnicích místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Hlavní tahy jsou mokré po chemickém ošetření.

Zledovatělé úseky



Na Vysočině připadlo v noci na neděli několik centimetrů sněhu, silnice jsou sjízdné s opatrností. Silničáři jezdili se všemi sypači, sníh z vozovek stahovaly traktory s radlicemi. Chemicky udržované hlavní tahy byly ráno mokré, mohou na nich být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd leží ujetý sníh posypaný drtí, uvedl Vít Kryštof z dispečinku krajské správy a údržby.

Silnice v Olomouckém kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách na severu kraje a na Olomoucku je místy uježděná vrstva sněhu krytá posypem, která je někde zledovatělá, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na silnicích nižších tříd na Přerovsku a Prostějovsku leží místy zbytky rozbředlého sněhu.