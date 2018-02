To by vyloučilo vládní koalici ČSSD a ANO s Babišem jako premiérem. Hamáček však dopředu neodmítá podporu či toleranci menšinové vládě ANO i s obviněnými politiky. „Navrhnu usnesení, které by mělo zformulovat podmínky, za jakých by ČSSD případně vstoupila do vlády s hnutím ANO. Součástí těch podmínek bude i otázka trestně stíhané osoby,“ potvrdil Právu Hamáček.

Výsledkem jednání s ANO by podle něj mohla být např. i dohoda o toleranci či podpoře menšinové vlády. „To bude součástí dalšího vyjednávání. Je to věc, o které bych chtěl, aby rozhodla celá členská základna,“ dodal.

Chovanec: Jsem rád, že Hamáček změnil názor



Proti účasti ve vládě s trestně stíhaným premiérem je i kandidát na šéfa ČSSD Milan Chovanec. „Tento záměr jsem vyhlásil, a to již před řadou týdnů. Jsem rád, že kolega Hamáček konečně několik hodin před sjezdem změnil názor a podporuje tuto moji strategii. Ještě před pár dny totiž spolupráci s trestně stíhaným premiérem připouštěl. Snad mu to do neděle vydrží,“ řekl Právu Chovanec.

Narážel na nedávný rozhovor pro iDnes.cz, kdy na otázku, zda by ČSSD mohla sedět s Babišem ve vládě, Hamáček odpověděl: „Já si dovedu představit, že když budeme vybírat z několika špatných řešení, tak by to mohlo být nejméně špatné.“

Hamáčkův návrh usnesení se líbí i olomouckému kandidátovi na šéfa Antonínu Staňkovi. „Je to téma, které se pořád opakuje. Podle mě by to tak mělo být a já s tím názorem souhlasím,“ řekl.

Obviněného politika by v kabinetu skousl naopak šéf jihočeské soc. dem. Jiří Zimola. Na otázku, zda by podpořil Hamáčkem navržené usnesení, odvětil: „Co myslíte?“ Zimola razí názor, že je na vítězi voleb – tedy ANO –, koho do čela vlády navrhne. Babiš premiérem nevadí ani ústeckému poslanci Jaroslavu Foldynovi, který kandiduje na místopředsedu.