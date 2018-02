„Zvažuji širší projekt, nejenom kandidaturu do Senátu, i když ta může být jeho součástí. Je to zatím ve fázi širších úvah,” řekl Drahoš. „Chtěl bych v tom nějakou formou pokračovat, ale ta forma je ještě věc rozvahy a debat,” podotkl. Vyloučil založení vlastní politické strany, o kterém spekulovala média.

Nyní zjišťuje, jakou by mohl získat podporu od politických stran. Jednal se zástupci stran, které mu vyjádřily v prezidentské volbě podporu, tedy třeba STAN, lidovci či TOP 09: „Snažím se mluvit i s dalšími. Nechci se zaměřit jen na užší výseč, byť ty strany, které mě podpořily ve volbách, jsou v tomto směru nejaktivnější.” Pokud by se pro kandidaturu do Senátu rozhodl, do politické strany by nevstupoval.

Nevyloučil, že by se v budoucnosti znovu pokusil získat post prezidenta: „Neuvažuju v tak dlouhém horizontu, pět let je dlouhá doba, člověk neví, co se změní u něho samotného i v okolí. Nevylučuju to samozřejmě, ale upřímně řečeno se mi to nezdá tak pravděpodobné.”

Pokud by se volby konaly dříve než za pět let, o účasti v nich by „velmi intenzivně přemýšlel”.

Rozhodnutí vstoupit do letošních prezidentských voleb vnímá pozitivně: „Není to fráze, ani na vteřinu jsem nezalitoval, že jsem do toho šel. To platí i pro manželku. Shodli jsme se na tom, že to byla neocenitelná životní zkušenost.“

Jako pozitiva označil setkávání s lidmi, za „komplikovanější” považuje kampaň na sociálních sítích či v e-mailech: „Anonymita pro některé lidi zřejmě skýtá obrovskou šanci urážet, nadávat, ale i nad to se člověk nakonec povznese.“