Příval nováčků u Pirátů brzdí přijímací proces. „Zájemců o členství je přes tisíc, o přijetí však rozhodují krajské organizace, které zpravidla několik měsíců s adeptem komunikují, zapojí ho asi na půl roku do dobrovolnických aktivit a až následně jej přizvou k jednání o vstupu do strany. Proces běží, nicméně nechceme jej uspěchat,“ popsal Právu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Jakub Dušánek z mediálního odboru Pirátů upřesnil, že členů mají nyní skoro 600, od říjnových voleb, ve kterých strana poprvé s 10,8 procenta pronikla do Sněmovny, jich přibylo 53. Dalších 200 lidí už potvrdilo zájem o vstup, tisícovka pouze předběžně.

Máme 12 tisíc čekatelů. Zájem o členství v SPD neustále roste Michaela Dolenská



Nával hlásí také SPD Tomia Okamury, která ve volbách získala 10,6 procenta. „Máme přes 1200 řádných členů. A dvanáct tisíc čekatelů. Zájem o členství v SPD neustále roste,“ řekla Právu mluvčí SPD Michaela Dolenská.

Z vítězných stran paradoxně stagnuje v počtu členů hnutí ANO. Hlásí 3018 straníků, před rokem jich prý v této době měli 2820.

Zájem lidí budí i partaje, které v posledních sněmovních volbách zrovna neuspěly.

„Od voleb jsme zaznamenali zvýšený zájem o členství v TOP 09. Obdrželi jsme 445 přihlášek a celkem dnes máme 2812 členů. Toto číslo však bude v dohledné době ještě narůstat, protože 181 zájemců čeká na vyřízení své přihlášky, a navíc se nám hlásí další lidé,“ sdělil Právu Jakub Hnát, mluvčí topky, která v říjnu prošla do Sněmovny s odřenýma ušima, když získala 5,3 procenta.

Do Strany zelených, která skončila v říjnu pod čarou s 1,5 procenta, chce podle mluvčího Jendy Perly vstoupit 600 nováčků. V tuto chvíli má strana asi 1350 členů, před volbami to bylo asi o osm desítek méně.

Netolický: Sjezd ukáže

Přihlášky chodí i do hnutí Starostové a nezávislí. Členů včetně registrovaných příznivců má STAN asi 1600. Od voleb podle mluvčího Karla Kremla požádalo o členství 225 lidí.

ODS nyní hlásí něco přes 14 tisíc členů, aktuální data bude mít podle mluvčí Jany Havelkové až na přelomu dubna a května. Ke 31. březnu musí být zaplaceny členské příspěvky.

Předseda jihomoravské ODS Pavel Blažek v kraji zaznamenal, že do strany míří od voleb noví lidé. „Hlavně v Brně,“ podotkl. Ještě po přelomu tisíciletí měla ODS kolem 33 tisíc členů.

Nejstarším stranám, jako jsou komunisté, lidovci a soc. dem., i přes případný zájem nováčků počty členů klesají, a to z velké části kvůli úmrtím nejstarších straníků.

Lidovci vykazují 25 032 členů, oproti roku 2016 si pohoršili o více než 1400. Své nejlepší časy však mají za sebou. Na vrcholu byli v počtu členů v roce 1999, kdy se k nim hlásilo 57 403 straníků. Od té doby toto číslo stabilně klesá. „Noví členové se hlásí průběžně. Od podzimních voleb jich přišlo 108 nových,“ řekla Právu mluvčí KDU-ČSL Petra Hrušová.

Komunisté měli loni skoro 40 tisíc straníků, nové sčítání proběhne až na jaře po zaplacení příspěvků. V roce 2004 strana měla asi 101 tisíc členů, v roce 2010 jich bylo přes 50 tisíc.

„Čelíme přirozenému úbytku, ale to je každý rok. U nás v kraji se výsledek parlamentních voleb v počtu členů nijak neprojevil,“ přiblížil situaci Právu místopředseda jihočeských komunistů Stanislav Míka.

ČSSD má kolem 19 tisíc členů, postupuje tak klesající trend. Loni v únoru měla partaj asi 19,5 tisíce straníků, v lednu 2017 to bylo o osm stovek víc. Ještě před devíti lety jich bylo téměř 25 tisíc.

Podle pardubického hejtmana Martina Netolického nyní mnoho soc. demokratů vyčkává.

„Po volbách jsem očekával exodus, ale nestalo se, členové vyčkávají na výsledek sjezdu. Řada lidí zváží, jestli bude pokračovat, či nikoliv. Sjezd je mimořádně důležitý a musí vyslat signál, že vedení není odtrženo od členské základny, což spousta lidí vnímala na prosincovém ÚVV,“ řekl Netolický Právu.

„Na základě výsledku sjezdu se rozhodnou členové co dál, já budu jeden z nich. Očekávám zásadní změny. Nikdo z triumvirátu by neměl být členem vedení, to je zásada číslo jedna,“ zdůraznil Netolický. Rýpl si tak do kandidatury statutárního místopředsedy Milana Chovance, který si koncem ledna řekl o nominaci na post předsedy strany.

Jihomoravský šéf ČSSD Roman Hanák zaznamenal v kraji úbytek členů v jednotkách procent. „Je to srovnatelné s předchozími lety,“ řekl Právu.

Podle jeho mínění se změna směrování strany či nové vedení projeví v poklesu či růstu členské základny až na konci roku 2018. „Většina lidí, kteří chtějí odejít, prostě nezaplatí členské poplatky, ty vybíráme v průběhu celého roku,“ vysvětlil.