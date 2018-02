Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Právo nevyloučil předčasné volby. Vy jste to komentoval slovy, že vaří mlhu jako vodník Kebule. Můžete vysvětlit, jak jste to myslel?

To je moje oblíbená pohádka z dětství. Občas to přirovnání používám, když někdo vytváří nějaký mediální obraz, který není v souladu s realitou. Rozjelo se druhé kolo jednání a samozřejmě pan Babiš má představu, jak by měla vypadat vláda a snaží se dostat ostatní strany pod tlak.

Ivan Bartoš o předčasných volbách

Předčasné volby tedy vůbec nejsou reálné?

Tu možnost s Piráty nijak nevítáme, je to zatěžující pro lidi. Sněmovna si konečně sedla, jsou obsazeny výbory, které pracují na legislativě. Rozbíjet to je škoda. Nicméně pokud by tady měla dlouhodobě vládnout nějaká menšinová vláda bez důvěry nebo prezident, který se dal slyšet, že on předčasné volby nikdy nevyhlásí, tak pak je samozřejmě na stole i to sehnat dostatečný počet poslanců a do předčasných voleb jít. Ale je to skutečně strašně dopředu.

Jsou tři kola v žádosti o vyslovení důvěry, máme za sebou první. Jednání probíhají, ANO se setkává s politickými stranami jak na běžícím páse. Setkalo se s SPD, teď se setká s KSČM. Samozřejmě s nimi se Andreji Babišovi vytvářet vládu nechce, i když jejich hlasy mu vůbec nevadily.

Divíte se, že se mu s SPD a KSČM nechce vytvářet vládu?

Nemyslím si, že tolik let po revoluci by se komunisté měli podílet na řízení této země. A SPD a Tomia Okamuru bych radši nekomentoval. Jejich poslední vyjádření týkající se tábora v Letech, kdy relativizují hrůzy holokaustu - pro kohokoliv by nebyla dobrá vizitka s takovými lidmi spolupracovat. A to nejen kvůli tomu, že zahraničí vnímá SPD a KSČM tak, že chtějí vystupovat z EU nebo NATO. Ale i v rámci domácí populace. Když sleduji průchod Andreje Babiše politikou, tak nastala jistá změna. On chce být respektovaný, není už jen ten byznysmen. Chce, aby ho brali i intelektuálové. Ale spolupráce s SPD a KSČM k tomuto jeho snu prostě nevede.

Netlačí Babiše ke spolupráci s SPD a komunisty ostatní strany, včetně vás?

Je to další vaření mlhy. Andrej Babiš mluví o té zodpovědnosti, jak je potřeba schvalovat zákony. Pokud by to byla pravda, tak pokud je jeho role jako premiéra problematická, tak jako zodpovědný lídr by do té vlády nešel. Nechal by tam své ministry, a fyzicky by tam nebyl. Tím by se uvolnila cesta ke KDU-ČSL, mohla by vzniknout koalice, kterou jsme znali z předchozího volebního období. Premiér Babiš nemá strašit lidi, ale dělat ty kroky. Není to tak, že vina je na jiných politických stranách. Myslím si, že ta dohoda by byla možná i s ODS.

Mluvíte o tom, že by mohla vládnout stará koalice ANO, KDU-ČSL, ČSSD. Zmínil jste i ODS, ale co Piráti? Neházíte to břemeno na jiné?

To není házení břemena. Poslanecká sněmovna vždy funguje na nějaké platformě, kde lidé, kteří se domluví a najdou průniky, utvoří koalici. Zbytek je prostě v opozici, neparticipuje na vládě. Práce konstruktivní opozice je sama o sobě důležitá. V naší strategii byly varianty, kdy by Piráti podpořili nebo se účastnili vlády. Bohužel výsledek voleb, kdy zvítězilo ANO, druhá je ODS, pak Piráti a SPD se stejným počtem poslanců, tak ty počty to neumožňují.

Takže nejlepší řešení současné situace podle vás je, aby se Andrej Babiš vzdal účasti ve vládě a tím by se vše odblokovalo...

Na stole je naprosto reálná výzva od KDU-ČSL a zaznělo to od dalších politických stran, že to je právě osoba Andreje Babiše, která je problematická. Zodpovědný politik, a já bych to udělal, kdyby to na mě takhle stálo, prostě do té vlády nepůjde a řekne: já nebudu premiérem, máme v ANO super lidi, kteří mohou ty posty zastávat, tak ta vláda se sestaví do druhého dne na původním půdorysu.

Jaká situace by musela nastat, abyste s ANO do vlády šli?

V naší strategii je například podmínka, že ve vládě nebude mít dominantní roli hnutí ANO. Muselo by mít méně než polovinu ministrů. Další podmínka je, že na ministerské posty nebudou nominovány osoby s korupční minulostí.

Andrej Babiš nedávno pro Lidové noviny řekl, že si myslel, že Piráti budou s ANO na jedné lodi, ale že vy s místopředsedou strany Jakubem Michálkem jste jako noví „Kalousci“. Jak to přirovnání vnímáte?

Když vám někdo dává konstruktivní kritiku, tak to Andrej Babiš chápe jako něco negativního. Jestli pan Babiš tvrdí, že se v nás zklamal, tak mě to mrzí. My děláme, co jsme slíbili, a jsme ochotni konstruktivně pracovat na věcech, které jsou dobré pro Českou republiku. Jsme slušní, nejsme agresivní v komunikaci, nenadáváme nikomu sprostě, jak je zvykem pana Babiše. Jestli chce vytvářet takový mediální obraz o Pirátech, tak já půjdu hrdě do první linie a budu to vyvracet, protože to není pravda.

Komunisti znovu navrhli do čela komise pro kontrolu GIBS Zdeňka Ondráčka. Podpoří ho podle vás ANO?

Bohužel jsem viděl vyjádření ANO, že to jejich odmítání pana Ondráčka je vlažnější. Asi se už skutečně hraje o druhé kolo v žádosti o důvěru vládě. Zkusíme postavit jako protikandidáta Mikuláše Ferjenčíka. Přijde mi to drsný, že člověk s takovou minulostí jako pan Ondráček by měl být předsedou komise. Neřeším jeho kompetence, ty může ale dávat jako člen komise. Přijde mi úlet, že předsedou má být někdo, kdo ani nezalitoval minulosti. Má v hlavě, že rok 89 byl v pořádku, protože on byl jednající policista. To můžeme akceptovat, ale takový člověk by neměl být v pozici toho předsedy. Lidé si to nepřejí a ani politické strany si to nepřejí, ukázalo se to při hlasování. Pokud by se to změnilo a on by prošel, tak by mě zajímalo, jakou mediální kličku vymyslí ti, co náhle změní názor.

Sešel jste se s neúspěšným kandidátem na prezidenta Markem Hilšerem kvůli tomu, že by ho Piráti mohli podpořit do Senátu. Jak to jednání dopadlo?

V pondělí jsme se krátce sešli na kávu. On chce kandidovat do Senátu, ještě nemá jasno, na jaké platformě se to bude dít. V podstatě jsme se domluvili, že by měl přijít na nějakou krajskou schůzi a čelit otázkám z řad našich členů. Představí své vize a členové se ho budou moci doptat a Piráti se poté rozhodnou.