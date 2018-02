Vlnu nevraživých reakcí vyvolala fotka prvňáčků z prosetické školy, kterou zveřejnil Teplický deník loni v listopadu. Na snímku jsou kromě českých dětí také romští, vietnamští a arabští školáci. Fotka se pak i s vypsanými jmény žáků a učitelek objevila na jedné z nacionalistických facebookových stránek, odkud ji často s nenávistnými komentáři sdílely stovky lidí.

Někteří diskutující posílali děti do plynu, jiní je zase přirovnávali k teroristům, mezi které „by sednul granát jak pr..l na prkýnko“. Jiný komentář zdůraznil, že děti jsou ze ZŠ Plynárenská. „Řešení se přímo nabízí,” napsal autor. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy. Nechyběly ani výzvy k likvidaci celé školy.

Případ vyvolal nevídanou vlnu solidarity a podpory veřejnosti. Sbírku „Oni je do plynu, my je do škol”, kterou organizovala Romea, inicioval politolog Ivan Gabal.

„Naštvalo mě to a zároveň jsem si uvědomil, že musíme hledat řešení, protože máme vážný problém. Útoky na děti ve školách jsou jiná kvalita než blbé řeči ve Sněmovně a to už přestává politika a začíná něco, proti čemu se musíme bránit,” řekl novinářům Gabal.

Do sbírky se zapojilo 774 lidí a vynesla 450 tisíc korun. Polovina zamíří do teplické školy, druhá na stipendia romských studentů.

Slavnostního předání výtěžku ze sbírky pro teplickou školu se zúčastnili také hlavní pořadatel Ivan Gabal a ombudsmanka Alena Šabatová.

FOTO: Karel Otcovský

Vedení školy použije peníze na vybavení pro prvňáky a vzdělávání. „Děti dostanou nové tablety a část bude věnovaná na podporu dalšího vzdělávání formou personálního zajištění nějakého člověka, který bude těm dětem pomáhat nejen s učením, ale také s jejich problémy, které mají třeba v rodině. A půjdou také na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků,” upřesnila ředitelka školy Marcela Prokůpková.

Dalších bezmála 600 tisíc korun dostane po vyřízení nezbytných formalit škola ze sbírky, kterou inicioval Patrick Zandl.

„Mojí motivací byl postoj politiků. Mně a partě dalších ajťáků přišlo líto, že v době, kdy jsme se o to zajímali, nikdo z politiků proti těm výrokům neprotestoval. Tak jsme si řekli, že se musíme ozvat my, normální, obyčejní lidé, a že by bylo hezké pro ty děti vybrat nějakou částku a poslat je třeba na hory,” řekl Zandl.

Tyto peníze využije podle Prokůpkové škola na vzdělávací výlety či ozdravné pobyty, které si rodiče většiny dětí ani škola nemohou běžně dovolit.

Po zveřejnění případu panoval mezi žáky, a hlavně rodiči strach o děti. Město proto zvýšilo bezpečnostní opatření, kolem školy častěji hlídkovali strážníci i policisté. Nyní už se podle ředitelky situace zklidnila, byť to nějakou dobu trvalo.

„Myslím, že nyní už škola, respektive žáci, jejich rodiče a učitelé žijí zase svým životem, jako před tou událostí,“ poznamenala Prokůpková.

Slavnostního předání výtěžku ze sbírky pro teplickou školu se zúčastnil také bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Policie, která se po vypuknutí kauzy začala případem zabývat, vyšetřuje nyní tři podezřelé, kteří mají podle ní s nenávistnými komentáři co dočinění. Dva z nich nejsou z Ústeckého kraje. Nikdo nebyl zatím obviněn.

„Jednu z podezřelých osob prověřují tepličtí kriminalisté, další dva případy byly podle místní příslušnosti postoupeny na jiná krajská ředitelství, kde budou pokračovat ve vyšetřování v jejich vlastní kompetenci,” upřesnil teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

Sídliště plné cizinců

V panelových domech zdejšího sídliště žije kromě stovek romských rodin shodou různých okolností také několik desítek rodin Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a Arabů. Tito cizinci vesměs pracují v Teplicích a okolí jako lékaři, prodejci či dělníci nebo podnikají ve službách. Jejich děti spádově patří právě do zdejší školy v ulici Plynárenská a také ji navštěvují.

„Jde o děti starousedlíků, kteří zde žijí několik let. Rozhodně to nejsou žádní uprchlíci. Ty komentáře plné nenávisti psali hlavně lidé z druhé strany republiky, kteří neznají zdejší situaci. Místní to nevnímají jako problém,“ vysvětlil před časem situaci teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS)

Na Teplicku žije podle předloňské statistiky ministerstva vnitra trvale vedle zhruba 120 tisíc Čechů na dvě stovky Arabů z Afghánistánu, Alžíru, Egypta, Iráku, Íránu, Sýrie, Jemenu a Pákistánu a dalších muslimských zemí. Dále je to šest stovek Rusů a 1300 Vietnamců.