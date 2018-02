„Budeme chtít jednat s parlamentními demokratickými stranami o tom, jaká je jejich pozice pro druhý pokus na sestavení vlády. Je možné, aby vznikla většinová vláda, menšinová vláda není nutná,“ uvedl první místopředseda strany Marian Jurečka.

Lidovci se už v pondělí večer ve Sněmovně sešli s Piráty, během týdne chtějí jednat s ODS, sociálními demokraty, TOP 09 a hnutím STAN. S KSČM a SPD se scházet nehodlají.

Z KDU-ČSL už delší dobu zní, že strana by do vlády s hnutím ANO šla za podmínky, že by v kabinetu nesměla sedět trestně stíhaná osoba - tedy předseda hnutí Andrej Babiš, který čelí obvinění z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Stejnou podmínku má i ČSSD.

„Je na vítězi voleb a panu Babišovi, aby udělal vše pro to, aby mohla stabilní vláda vzniknout. Hnutí ANO by mělo vyhodnotit, zda je lepší, aby tady byla stabilní většinová vláda, nebo zda bude menšinová vláda, která se bude opírat o hlasy SPD a KSČM,“ podotkl Jurečka.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v pondělí zopakoval, že jeho strana vládu s ANO odmítá. „V tuto chvíli nevidíme možnost, že by Piráti mohli zasáhnout do toho vývoje,“ řekl Bartoš. „Prostor k jednání ale je,“ dodal a zmínil právě lidovce a ČSSD.

Hnutí ANO však stojí za svým předsedou a trvá na tom, že Babiš má být premiérem. Ten své obvinění z údajného dotačního podvodu dlouhodobě odmítá a kauzu označuje za účelovou a vykonstruovanou.