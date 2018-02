Miloš Zeman prezidentem od roku 2013



Současná hlava státu tráví dovolenou téměř vždy na své chalupě v Novém Veselí na Žďársku na Vysočině, případně na zámku v Lánech. V Novém Veselí má v části někdejší tvrze venkovské sídlo, do kterého se uchýlil po odchodu z politiky a v němž žil několik let do svého zvolení prezidentem.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vždy říkal, že si s oblibou sedne do svého křesla a při sklence nějakého nápoje čte knihy. Takřka legendární je i to, že na Vysočině „objímá stromy”, což však lze považovat spíše za bonmot.

Při návštěvě Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku v roce 2016 Zeman uvedl, že posledních 25 let, kdy si na Vysočině pořídil chalupu, netráví dovolenou nikde jinde. Loni zde byl na své první zimní dovolené ve funkci hlavy státu. Pražský hrad k dovolené zveřejnil fotografie prezidenta na běžkách.

Prezident Miloš Zeman na běžkách.

FOTO: Kancelář prezidenta ČR

Nedílnou součástí jeho letních pobytů na chalupě se stalo brázdění místního rybníka v nafukovacím člunu a neformálním oblečení.

Václav Havel prezidentem 1989-2003; nejprve Československa a od roku 1993 ČR

Václav Havel trávil ve funkci prezidenta dovolené převážně na své chalupě na Hrádečku ve východních Čechách. Kvůli zdravotním potížím téměř každý rok pobýval i na zahraniční dovolené. Nejčastěji byl ve Španělsku a Portugalsku – právě přímořské klima vyhovovalo jeho chronickému respiračnímu onemocnění.

Několikrát byl hostem v rezidenci španělského krále na ostrově Gran Canaria, v roce 2000 si koupil vilu u města Albufeira na jižním pobřeží Portugalska (v roce 2005, už po odchodu z Hradu, ji prodal).

Václav Havel a Miloš Zeman na archivním snímku

FOTO: Milan Malíček, Právo

Havel pobýval za více než 12 a půl roku, co byl prezidentem, na téměř čtyřech desítkách dovolených a léčebných pobytů celkem rok a čtvrt, skoro 450 dní. Na dovolenou vyjel také například do Chorvatska, Francie, Itálie, byl i na Maltě a na Islandu. V dubnu 1998 se během dovolené v Innsbrucku podrobil operaci proděravělého tlustého střeva.

Václav Klaus

prezidentem 2003-2013

Klaus sice proslul výrokem, že dovolená je „barbarský přežitek minulého tisíciletí”, na dovolenou však jezdil. „My jsme rodina, která nikdy nejezdila v létě k moři, vždycky jsme se snažili jet na hory, ať české v minulé éře, nebo později i ty jižnější a větší, Alpy,” prohlásil například Klaus, který jako prezident pravidelně mířil na lyže do horských středisek v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně.

Lyže pro něj s nadsázkou řečeno jsou zřejmě „pravicové”, jelikož kdysi označil snowboard za „levicový dopravní prostředek”.

Bývalý prezident Václav Klaus

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na otázku, jaké má v Krkonoších nejoblíbenější místo, před lety odpověděl: „Oblíbené místo? Nevím, co bych si vybral, to urazím ta další, ale nejčastěji jsme určitě jezdívali do Pece pod Sněžkou.” V Peci si také jeho rodina pořídila byt.

FOTO: Novinky

Klaus ale do hor jezdil i v létě, chodil na túry a během dovolených hrál rovněž svůj oblíbený tenis. Klausovi byli v létě též několikrát poblíž rakouského Kitzbühelu v hotelu Stanglwirt, kam jezdil i Ivan Lendl, Arnold Schwarzenegger, Helmut Kohl a další celosvětově známé osobnosti. Kvůli pracovnímu nasazení se jen výjimečně dostal na chalupu v Prudicích.