Piráti převáželi lidi přes uzavřený Libeňský most rikšou

Piráti v pondělí odpoledne převáželi lidi v Praze přes uzavřený Libeňský most rikšou. Chtěli tak upozornit na špatnou péči o most ze strany města. Most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, momentálně je uzavřen.