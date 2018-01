Volící lístky se třemi kandidáty byly vydávány asi 15 minut. Novinářům to potvrdila předsedkyně volební komise 22. okrsku Jana Šejharová. Podle ní komise dostali k dispozici lístky se jmény tří kandidátů, a proto nabízeli všechny.

ANKETA: V druhém kole prezidentských voleb se utkají Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Komu dáte svůj hlas? Zveřejnil(a) Novinky.cz dne 13. leden 2018

Fischer skončil v prvním kole prezidentských voleb na třetím místě a figuroval na pozici náhradníka za postupujícím Zemanem a Drahošem. Náhradníkem by přestal být ve chvíli, kdyby první nebo druhý kandidát odstoupil.

Pro druhé kolo prezidentských voleb musely být vytištěny hlasovací lístky všech kandidátů z prvního kola právě pro případ, že by se některý z finalistů nominace vzdal. Pak by do finále postoupil další v pořadí.

Výsledek 1. kola volby prezidenta

FOTO: David Ryneš, Novinky