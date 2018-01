17:23 - Během prvních dvou až tří hodin po otevření volebních místností v Mladé Boleslavi přišla vhodit svůj hlas více než pětina voličů.

„Zhruba v deseti největších okrscích ve městě jsme měli v průměru účast 21 procent,“ řekla Právu mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková údaj z doby mezi 16. až 17. hodinou.

V Kolíně, rodišti jednoho z kandidátů Miloše Zemana, byla účast odpoledne podobná jako před dvěma týdny. I tam přišlo k urnám k 16. hodině přes 21 procent lidí. Zeman tady bydlel v části Zálabí. „Rodáci, kteří tady zůstali, si to samozřejmě pamatují a ve volební místnosti to občas připomínají. Ale že by to ovlivnilo nějak počty, si nemyslím,“ uvedla zapisovatelka volební komise Vlasta Nečesaná.

17:22 - Michal Horáček vyzval voliče, aby přišli k prezidentským volbám. Nevyloučil, že by se dále politicky angažoval. S volební kampaní je spokojen.

17:20 - Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil volil Drahoše, stejně jako v prvním kole. Hrad potřebuje změnu, člověka nezatíženého dlouhou politickou kariérou, řekl.

16:01 - Neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer dal ve druhém kole volby hlas Jiřímu Drahošovi. Počítá s tím, že sám bude dál působit v politice.

„O svých plánech řeknu brzy. Počkám si také, jak volby dopadnou, to pro mne bude určité politické zadání do budoucna. Překvapilo mě, že mě podpořilo přes půl miliónu voličů, a to není podle mne zadání pro to, abych se stal někde úředníkem. To je politický mandát a jako s politickým mandátem s ním budu také pracovat," řekl Fischer novinářům.

Neúspěšný kandidát na prezidenta z prvního kola voleb Pavel Fischer

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

16:00 - Zájem voličů byl po otevření volební místnosti v Bratislavě vyšší než před dvěma týdny. Za první hodinu od zahájení hlasování na ambasádě vybíralo mezi současným prezidentem a jeho soupeřem Jiřím Drahošem 151 voličů, v prvním kole přišlo za stejnou dobu hlasovat 75 lidí. Před vstupem do volební místnosti museli voliči podstoupit bezpečnostní kontrolu.

15:56 - Šéf komunistů Vojtěch Filip míní, že Drahoš nemá politickou praxi, kterou bude prezident potřebovat. Předseda KSČM volil i ve 2. kole prezidentských voleb Zemana.

15:25 - Do dřevěné urny, která pochází z první republiky, vhazují své hlasy voliči v Přebuzi, která má nejméně obyvatel z měst v České republice. Přebuz, ležící na hraně Krušných hor, má jen 70 obyvatel, z toho má 63 volební právo. K prezidentským volbám zatím letos přišla nadpoloviční většina oprávněných voličů.

15:09 - Drahoš ve volební místnosti požádal občany, aby šli k volbám.

Video

Jiří Drahoš ve volební místnosti; zdroj: Novinky.cz

Přál by si, aby účast byla alespoň stejná jako v prvním kole, kdy byla zhruba 62 procent. "Hrozně si cením té energie, kterou vyvolaly prezidentské volby. Ať to dopadne jakkoli, ta energie určitě nebude zmařena," řekl Drahoš.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš

FOTO: Jan Handrejch, Právo

15:04 - Do volební místnosti dorazil i druhý z kandidátů, Jiří Drahoš s manželkou.

15:02 - Zeman, obestoupen ze všech stran ochrankou, žertoval, zda na něj opět nevyskočí nahá žena.

Video

Miloš Zeman ve volební místnosti; zdroj: Novinky.cz

„Právě čekám, kdy se zase vyřítí polonahá žena, ale tentokrát už asi ne,” řekl Zeman s poukazem na incident z prvního kola, kdy se ve volební místnosti obnažila členka hnutí Femen.

Prezident Miloš Zeman s chotí ve volební místnosti

FOTO: David W Cerny, Reuters

15:00 - Před 15. hodinou dorazil do volební místnosti prezident Miloš Zeman s chotí.

Video

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který Miloše Zemana doprovázel do volební místnosti; zdroj: Novinky.cz

14:55 - Asi čtyři desítky lidí čekaly před českým velvyslanectvím v Bruselu na to, až se otevře volební místnost. Na voličském seznamu je zde 819 lidí, mnoho dalších ale pravděpodobně dorazí hlasovat s voličským průkazem.

„Frontu na volby stojím dneska úplně poprvé v životě," řekla mladá žena, která si nepřála uvést své jméno.

Richard Gadas žije v Bruselu skoro třináct let a na českém velvyslanectví ve čtvrti Ixelles absolvoval už několikery volby. „Myslím, že tyhle volby jsou jiné v tom, že jejich výsledek bude velmi symbolický,” poznamenal.

14:50 - Šéf SPD Tomio Okamura i ve druhém kole voleb volil Zemana. V případě vítězství Drahoše je připraven s ním jednat, pokud bude ochota i z druhé strany.

Video

Volby v Peci pod Sněžkou (Zdroj: Právo)

14:49 - Velký zájem o volby je i mezi lyžaři a turisty v Peci pod Sněžkou.

Voliči vzali městský úřad krkonošského města doslova útokem. Fronta vesměs Pražáků a Středočechů s připravenými voličskými průkazy, z nichž mnozí přišli rovnou ze sjezdovky, neřídla ani hodinu po otevření radnice.

Lidé čekají před Městským úřadem v Peci pod Sněžkou

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

14:39 - Bývalý prezident Václav Klaus vyzval lidi, aby šli k volbám. Volil Zemana, který pro něj znamená jistotu. Drahoše považuje za riskantní volbu, uvedl.

14:27 - Předseda ODS Petr Fiala odevzdal svůj hlas do druhého kola prezidentských voleb v Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno v Zemědělské ulici mezi prvními.

Předseda ODS Petr Fiala odevzdal svůj hlas v Brně.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Fiala volil ve 2. kole Drahoše. Volil prý podle cíle ODS, kterým je konec Zemana na Hradě.

14:15 - Drahoš by jako prezident nejmenoval šéfa ANO Andreje Babiše do funkce premiéra, ani kdyby mu ho v případném třetím pokusu o složení vlády navrhl šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Drahoš to v pátek řekl krátce před otevřením volebních místností v rozhovoru pro Český rozhlas. Protikandidát a současný prezident Miloš Zeman pozvání do diskuse nepřijal.

Drahoš by nepřijal jakýkoliv návrh na jmenování premiéra. „Jakýkoliv určitě ne, to není povinnost prezidenta... Pokud by (Vondráček) navrhl pana Babiše, nejmenoval bych premiéra, který je trestně stíhán,” řekl Drahoš.

Začalo druhé kolo prezidentských voleb.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

14:04 - Ze sněmovních stran Zemana podpořilo ANO, stejně jako SPD a KSČM. Za Drahoše se postavily ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a většinově také Piráti.

14:00 - Druhé kolo voleb začalo.

Voliči nedostali lístky pro druhé kolo do schránek tak jako před prvním kolem. Žluté lístky obdrží až od komise ve volební místnosti spolu s šedou obálkou s otiskem úředního razítka.

Jiří Drahoš a Miloš Zeman

FOTO: koláž Novinky.cz s Právo

Pro druhé kolo musely být vytištěny lístky všech kandidátů z prvního kola pro případ, že by se některý z finalistů nominace vzdal. To se ale do včerejší 14. hodiny nestalo. Hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů by podle doporučení vnitra měly být zřetelně odděleny.

ANKETA: V druhém kole prezidentských voleb se utkají Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Komu dáte svůj hlas? Zveřejnil(a) Novinky.cz dne 13. leden 2018

V místě, kde bude volit Miloš Zeman, bude ochranka kontrolovat novinářské průkazy reportérů, aby nedošlo k podobnému incidentu jako v prvním kole, kdy přímo ve volební místnosti skočila před hlavu státu polonahá ukrajinská aktivistka hnutí Femen Anželina Diašová. [celá zpráva] Policie zvláštní bezpečnostní opatření neplánuje. Nastavena budou standardní bezpečnostní opatření, řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Video

Žena se vrhla na prezidenta Zemana. (Zdroj: ČTK)

Podle Bocána prezidentova ochranka situaci zvládla a není důvod, aby se opatření měnila. Zdůraznil, že volební místnosti jsou veřejná místa a o případném vstupu novinářů rozhoduje předseda volební komise, nikoliv policie.

Dodal, že policisté neplánují plošné kontroly novinářů, kteří se přijdou podívat, jak bude Zeman volit. „V odůvodněných případech však nelze kontrolu jednotlivce v rámci bezpečnostního opatření předem vyloučit nikdy,“ dodal Bocán.

Volby začaly už včera například na zastupitelských úřadech ČR v Brazílii a v USA. V prvním kole se do zvláštních voličských seznamů v cizině zapsalo 17 tisíc lidí, nakonec volilo 12 470 z nich.